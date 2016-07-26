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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Köln'de Erdoğan karşıtı gösteri çağrısı

Almanya'da siyasi partilerin gençlik örgütleri, Erdoğan destekçilerinin biraraya geleceği Köln'de pazar günü karşıt gösteri düzenlemek istiyor.

26 Temmuz 2016 14:42


Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin gençlik örgütleri, pazar günü Erdoğan taraftarlarının bir araya geleceği Köln'de karşıt gösteri düzenleme çağrısı yaptı. Partilerin gençlik teşkilatları, ortak çağrılarını Facebook sayfaları üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ancak gençlik örgütlerinin yaptığı başvurunun emniyet tarafından onaylanmayabileceği belirtiliyor.

Gençlik örgütlerinin ortak açıklamasında "Türkiye'deki askeri darbe girişimini en sert şekilde kınıyoruz" denildi. Ancak demokrasi ve hukuk devletinin yerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi altında bir otokrasinin alması için darbe girişiminin kullanılamayacağı vurgulanan açıklamada, "devlet aygıtlarındaki temizliğin" durdurulması istendi.

"AKP ve taraftarlarından demokrasi ve insan haklarını tanımalarını istiyoruz" denilen açıklamada, her eleştirel sesin darbe ile ilişkilendirilemeyeceği vurgulandı. Gençlik örgütleri, idam cezasının geri getirilmesinin de ne AB'nin ne de evrensel değerlerle bağdaştığını ifade etti.

Köln'de ayrıca aşırı sağcı Pro NRW partisi de ayrı bir karşıt gösteri çağrısında bulunmuştu.

Darbe karşıtı gösteri

AKP yanlısı bir oluşum olarak bilinen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), pazar günü Köln'de "Türkiye'de askeri darbe" başlığı ile bir protesto gösterisi düzenlemeye hazırlanıyor. Polis, gösteriye yaklaşık 15 bin kişinin katılacağını tahmin ediyor.

Alman emniyeti bu nedenle pazar günü için Köln'de geniş güvenlik önlemleri alıyor. Kölner-Stadt Anzeiger gazetesine konuşan Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, "Sosyal ağlarda neler yazıldığını da acilen anlamamız gerekiyor" dedi. Mathies, emniyetin gösteriler sırasında vatandaşları sosyal ağlar üzerinden Türkçe olarak da bilgilendirme seçeneğini gözden geçirdiğini dile getirdi.

Alman yetkililer, Almanya'da yaşayan Erdoğan taraftarı ve karşıtı Türkler arasında gerginliğin tırmanmasından endişe ediyor. Hafta sonu Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, "Erdoğan'ın kolları Türk toplumunun birçok kesimine uzanıyor. Ancak Berlin'e uzanamayacak" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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