Köln'de ekmek arası siyasete devam



Köln'ün "Kwartier Lataeng" denilen öğrenci semti Zülpicher Platz'da bir salı günü öğleden sonra: İnsanlar üniversiteye doğru giden tramvayı yakalamaya çalışıyor. Henüz kapalı olan birahanenin önünde içecek teslimatı yapan bir kamyonet duruyor. Civarda bulunan çok sayıda büfe ve küçük restoran ise servis vermeye çoktan başlamış.

Bir restoran ise şu anda kapalı, ancak çarşamba günü yeniden açılacak. Tahta kapısının önünde "Urban Burgery'nin sahibi kendisini bu işyerini kapatmaya zorunlu hissediyor" başlıklı bir yazı asılı. Restoranın işletmecisi Jörg Tiemann ise içerde bir masada kahvesiyle oturuyor ve güvenlik firmasından gelen iki kişinin güvenlik kameralarını nasıl yerleştirdiğini seyrediyor. Tiemann, aldıkları diğer güvenlik önlemlerinden ise söz etmek istemiyor.

Basının ilgi odağı oldular

Tiemann dostane ve neşeli bir insan izlenimi uyandırıyor, hemen 'sen' diyor. Hamburger restoranı açmanın internet ajansının bir projesi olduğunu belirten Tiemann, rahat bir kişiliğe sahip. Bir televizyon ekibi onunla röportaj yapmaya hazırlanırken, Tiemann bir yandan DW'nin sorularını yanıtlıyor. Başka medya organları da yolda. Tiemann, keçi peynirli Erdoğan-Burger adlı hamburgeri sayesinde Almanya'ya manşetlere taşınmış durumda.

Bu fikrin bir tanıtım stratejisi olarak çıkmadığını anlatan restoranın ortaklarından Klaus Strippel ise "Jörg sadece politik biri ve ayrıca oldukça tez canlı bir insan. Erdoğan-Burgur fikri de kendiliğinden oluştu" diye konuşuyor. Tiemann, sadece Erdoğan'ın Almanya'daki ifade özgürlüğüne müdahalesine karşı tepki vermek istediğini belirtiyor. Tiemann, Erdoğan'ın Alman mizahçı Jan Böhmermann'ın küfür içeren şiiri nedeniyle mahkemeye başvurması olayına işaret ediyor.

Tehdit almışlar

Bu olaydan sonra hamburger restoranının Facebook'daki sayfası hakaretlere ve küfürlere maruz kalmış. Türk isimli kullanıcıların ağır hakaretleri tehditlere kadar varmış. Ardından Köln emniyet yetkilileri, bu küfür ve hakaret dolu ifadeler için Tiemann'ı bilgilendirmiş. Tiemann hakaretleri önce ciddiye almamış. Ancak daha sonra Facebook'da bir kullanıcının "Erdoğan'ın intikamını almak için restoranına bir 'ziyaret' gerçekleştireceğini yazınca Tiemann frene basmış. Polise başvuran Tiemann, "Ben kendim için kesinlikle korkmuyorum, ancak burada sorumluluğunu taşıdığım çalışanlarım var" diyor.

Üç Türk çalışanı istifa etmiş

Restoranın üç Türk kökenli çalışanı ise istifa etmiş. Tiemann, çalışanlarının istifa nedeninin Erdoğan-Burger'i kızartıp sattıkları için olmadığını belirtiyor. Bu nedenle kendilerini aşağılanmış hissetmediklerini belirten Tiemann, "Bir çalışanım ailesinin Türkiye'de siyasi sorunlar yaşamasından korktu, diğerleri de özel çevresinde düşmanlığa uğrayabileceği için ayrıldı" dedi.

Çok üzgün olduğunu belirten Tiemann, saldırılarının şiddetinin kendisi için tamamen sürpriz olduğunu ve tamamen yanlış anlaşıldığını ifade ediyor. Tiemann, "Amacım kesinlikle Türkiye'nin adını kötüye çıkarmak değildi. Ancak birilerinin insan haklarını hiçe saymasına karşıyım" diye sözlerini sürdürdü.

Tiemann aslında menüsüne bir de minareli AfD-Burger eklemeyi düşünüyormuş. Ancak bunu şu anda yapmak istediğinden pek emin değil.

Siyasi hamburgelere devam

Tiemann'ın başka somut planları da var. Tiemann, "Sözlerimizi icraatlarımızla devam ettirmek istiyoruz. Biz ceza alan Türk gazetecileri desteklemek istiyoruz" diyor. Tiemann Türkiye'de ceza alan iki gazetecinin ailesine para bağışında bulunmak istiyor.

Böhmermann kekleri de ilk tatlı olarak menülerinde yakında yer almaya başlayacak. İki günlük aradan sonra çarşamba günü kapılarını yeniden açan restoran sahipleri öncelikle çalışanlarının güvenliğini düşünüyor. Menüdeki siyasi söylemlerine de devam edeceklerini ifade eden Tiemann, "Böhmermann keklerinden sonra sıra AfD-Burger'e gelecek" diyor.