Köln'de 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi' ve karşıt protestolar

Almanya'nın Köln kentinde "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" ve dört karşı protesto eyle

Katılımcılara telekonferansla seslenmesi mahkeme kararıyla engellenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da mitingde paylaşıldı. Mesajında, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi en hain, en alçak, en onursuz darbe girişimlerinden birine, bir terör saldırısına, bir işgal teşebbüsüne maruz kaldığını belirten Erdoğan, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup asker, kendi milletine, kendi devletine, kendi meşru kurumlarına ve demokrasimize karşı silahlı bir darbe girişimi başlatmıştır" ifadesini kullandı.

Darbe teşebbüsünde bulunanların, devletin kendilerine emanet ettikleri savaş uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla milleti teslim alabileceklerini sandıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz darbecilerin niyetini ve kim olduklarını anlar anlamaz, çağrımız üzerine sokaklara dökülerek, canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbecilerin silahlarının karşısına korkusuzca dikilen milletimiz bu kararlı ve fedakar tavrıyla oynanmak istenen oyunu bozmuştur. Türkiye, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tarihinin başlangıcı itibariyle en karanlık ama hamdolsun bitişi itibariyle en şanlı günlerinden birini yaşamıştır. O gece milletimiz köken, bölge mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden insanıyla milli irade ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir. 15 Temmuz gecesi meydanlarda AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, şu ya da bu partili yoktu. Sünnisi, Alevisi, Caferisi, milliyetçisi, muhafazakarı, sosyal demokratı yoktu. O gece sokaklarda ve meydanlarda farklı düşünceler, farklı hesaplar değil, sadece ve sadece özgürlük ve demokrasi sevdalısı bir millet vardı.”

“Demokrasisine, hukuk devletine, temel ve hak özgürlüklerine, iradesine, geleceğine sahip çıkan milletle iftihar ettiğini dile getiren Erdoğan, "Şundan emin olunuz; bugün Türkiye, 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlüdür; 2023 hedeflerine ulaşmaya çok daha yakındır. Bugünkü Türkiye, dünyanın her köşesindeki kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkma konusunda dünden daha kararlı, daha azimlidir.”

mi yapıldı. Miting, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı oluşumun öncülüğünde düzenlenirken; aynı alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe sonrası politikalarını eleştiren sol gruplar ve aşırı sağcı Pro NRW'nin düzenlediği gösteride ise "Almanya'da Erdoğan'a itaate hayır" sloganları atıldı.

Alman polisi, eylemler nedeniyle alarm durumuna geçerken, bugün TSİ 16.00'daki mitingte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle alandakilere seslenmesine izin verilmedi.

Törenin başında darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu. Fransa ve Belçika'dan gelen Türklerin de mitinge katılması sebebiyle tahmin edilenin üstünde bir kalabalık yaşandı. UETD’de Köln’de düzenlenen mitinge 50 bin kişinin katıldığını belirtirken, polisten yapılan açıklamada ise sayı 40 bin olarak aktarıldı.

Köln’de 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi' ve karşıt yürüyüşten ilk fotoğraflar

Köln'deki 'Erdoğan karşıtı' gösteriye SPD, Yeşiller, Sol Parti, FDP ve Korsanlar'ın gençlik kolları katıldı. Erdoğan karşıtı' miting düzenleyen Pro NRW gösterisi başladı. Pro NRW sözcüsü, "Türkler Erdoğan için gösterilerini Ankara'da yapabilirler. Burası Alman toprağı öyle de kalacak. Ülkemizde radikal İslamcı güç gösterisine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan başka bir grup "Almanya ve Türkiye'de milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı" pankartıyla Pro NRW'yi protesto etti.

Miting öncesi karşılıklı açıklamalar

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı oluşumun öncülüğünde Almanya’nın Köln kentinde yapılması planlanan “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” ve bildirimi yapılan 4 karşı protesto eylemiyle ilgili hararetli tartışmalar yaşandı. Gerilimin tırmanması endişeleri nedeniyle Alman siyasetçiler birbiri ardına “ölçülülük” mesajları geldi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Köln’de düzenlenen karşıt protestolara katılan göstericiler kentte yürüyüş yaptı. Münster Yüksek İdare Mahkemesi Köln Emniyeti'nin protestocuların kentte yürüyüş yapmasının önüne geçilmesi başvurusunu geri çevirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bugün Köln kentinde düzenlenen “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” katılımcılarına ölçülü davranma çağrısı yaptı.

Steinmeier Süddeutsche Zeitung’a verdiği demeçte “Türkiye’nin iç politikasında yaşanan gerginliklerin Almanya’ya taşınmasının ve farklı siyasi düşüncelere sahip kişilerin sindirilmeye çalışılmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini” kaydetti. Almanya’da bu gibi girişimlere yer olmadığını belirten Dışişleri Bakanı “Buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın dev ekrandan seslenmesine izin yok

Münster Yüksel İdare Mahkemesi, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) öncülüğünde yapılan gösterinin organizatörlerinin Erdoğan'ın dev ekrandan protestoculara seslenmesine izin verilmemesiyle ilgili şikayet talebini de geri çevirmişti. Mahkemenin yargıçları “Yabancı hükümet mensupları ya da devlet başkanlarının açıklamalarının canlı olarak kitlelere aktarımının gösteri ve toplanma özgürlüğünün güvenceleri altında bulunmadığını” vurgulamıştı.

Dev ekrandan canlı yayına izin verilmemesi üzerine, organizatörler Türk hükümetinden yetkililerin protesto gösterilerinde konuşma yapmasının planlandığını bildirdi. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies ise bu açıklama üzerine durumun zaten gergin olduğu, bunun gerçeklemesi halinde kamu güvenliğini temin etmenin mümkün olmayacağı uyarısında bulundu. Mathies bu nedenle son çare olarak gösterilerin iptal edilebileceğini belirtti.

Gösterilerin iptal edilmesi taleplerine karşı çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder “Bazı göstericilerin fikirlerine tahammül etmek güç olsa da gösteriler demokrasimizin bir parçasıdır” açıklamasını yaptı.

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da “Erdoğan destekçilerinin gösterilerin iptali talebini daha çok insanı protestolara çekmek için kullanacağını” söyledi. Sofuoğlu rbb-Info radyosuna yaptığı açıklamada, “Bir yandan gösterilerin engellenmesini talep edip, diğer yandan Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin yetersiz uygulandığı eleştirisinde bulunulamaz” ifadesini kullandı.

Almanya Kürt Toplumu adlı derneğin başkanı Ali Ertan Toprak daha önce yaptığı bir açıklamayla yükselen tansiyonu düşürmek için planladıkları karşı protestodan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Erdoğan'ın mesajı

Katılımcılara telekonferansla seslenmesi mahkeme kararıyla engellenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da mitingde paylaşıldı. Mesajında, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi en hain, en alçak, en onursuz darbe girişimlerinden birine, bir terör saldırısına, bir işgal teşebbüsüne maruz kaldığını belirten Erdoğan, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup asker, kendi milletine, kendi devletine, kendi meşru kurumlarına ve demokrasimize karşı silahlı bir darbe girişimi başlatmıştır" ifadesini kullandı.

Darbe teşebbüsünde bulunanların, devletin kendilerine emanet ettikleri savaş uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla milleti teslim alabileceklerini sandıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz darbecilerin niyetini ve kim olduklarını anlar anlamaz, çağrımız üzerine sokaklara dökülerek, canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbecilerin silahlarının karşısına korkusuzca dikilen milletimiz bu kararlı ve fedakar tavrıyla oynanmak istenen oyunu bozmuştur. Türkiye, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tarihinin başlangıcı itibariyle en karanlık ama hamdolsun bitişi itibariyle en şanlı günlerinden birini yaşamıştır. O gece milletimiz köken, bölge mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden insanıyla milli irade ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir. 15 Temmuz gecesi meydanlarda AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, şu ya da bu partili yoktu. Sünnisi, Alevisi, Caferisi, milliyetçisi, muhafazakarı, sosyal demokratı yoktu. O gece sokaklarda ve meydanlarda farklı düşünceler, farklı hesaplar değil, sadece ve sadece özgürlük ve demokrasi sevdalısı bir millet vardı.”

“Demokrasisine, hukuk devletine, temel ve hak özgürlüklerine, iradesine, geleceğine sahip çıkan milletle iftihar ettiğini dile getiren Erdoğan, "Şundan emin olunuz; bugün Türkiye, 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlüdür; 2023 hedeflerine ulaşmaya çok daha yakındır. Bugünkü Türkiye, dünyanın her köşesindeki kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkma konusunda dünden daha kararlı, daha azimlidir.”