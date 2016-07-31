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Köln’de 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi' ve karşıt yürüyüşten ilk fotoğraflar

31 Temmuz 2016 19:59

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Köln Emniyeti, bugün TSİ 16.00'da başlayan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" ve 4 karşı protesto eylemi nedeniyle zorlu saatler yaşıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitingde dev ekrandan canlı yayınla konuşma yapmasına izin verilmedi

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Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı oluşumun öncülüğünde Almanya’nın Köln kentinde yapılması planlanan “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” ve bildirimi yapılan 4 karşı protesto eylemiyle ilgili hararetli tartışmalar devam ediyor. Gerilimin tırmanması endişeleri nedeniyle Alman siyasetçiler birbiri ardına “ölçülülük” mesajları geliyor.

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Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bugün Köln kentinde düzenlenen “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” katılımcılarına ölçülü davranma çağrısı yaptı

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Gösterilerin iptal edilmesi taleplerine karşı çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder “Bazı göstericilerin fikirlerine tahammül etmek güç olsa da gösteriler demokrasimizin bir parçasıdır” açıklamasını yaptı.

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Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da “Erdoğan destekçilerinin gösterilerin iptali talebini daha çok insanı protestolara çekmek için kullanacağını” söyledi. Sofuoğlu rbb-Info radyosuna yaptığı açıklamada, “Bir yandan gösterilerin engellenmesini talep edip, diğer yandan Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin yetersiz uygulandığı eleştirisinde bulunulamaz” ifadesini kullandı.

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