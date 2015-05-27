Köln'de bomba imha operasyonu



Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 1 tonluk bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.

Operasyon öncesi geniş çaplı bir tahliye başlatıldı. Bomba civarındaki ev ve bürolardaki 20 bin kadar kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşlılar yurdunda kalan 1100 kişi de ambulans ve araçlarla tahliye edildi.

Riehl ve Mülheim semtlerindeki tahliyede 800 kişi görev aldı, 140 araç kullanıldı.

Köln İtfaiye Müdürü Johannes Feyrer, tahliyeyi Köln kurtarma ekipleri için büyük bir görev olarak nitelendirdi.

Amerikan yapımı bomba geçen hafta perşembe günü tespit edilmişti.

Operasyon sırasında nehirdeki gemi seferlerinin yanı sıra bölge üzerindeki hava sahası da kapatıldı. Köln Hayvanat Bahçesi de tüm gün kapalı kaldı.