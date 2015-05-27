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Dünya
Deutsche Welle

Köln'de bomba imha operasyonu

Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük bomba imha operasyonu başarıyla sonuçlandı. Operasyon sırasında 20 bin kişi tahliye edildi.

27 Mayıs 2015 20:46


Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 1 tonluk bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.

Operasyon öncesi geniş çaplı bir tahliye başlatıldı. Bomba civarındaki ev ve bürolardaki 20 bin kadar kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşlılar yurdunda kalan 1100 kişi de ambulans ve araçlarla tahliye edildi.

Riehl ve Mülheim semtlerindeki tahliyede 800 kişi görev aldı, 140 araç kullanıldı.

Köln İtfaiye Müdürü Johannes Feyrer, tahliyeyi Köln kurtarma ekipleri için büyük bir görev olarak nitelendirdi.

Amerikan yapımı bomba geçen hafta perşembe günü tespit edilmişti.

Operasyon sırasında nehirdeki gemi seferlerinin yanı sıra bölge üzerindeki hava sahası da kapatıldı. Köln Hayvanat Bahçesi de tüm gün kapalı kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KölnDünya SavaşıMülheimMüdürü Johannes FeyrerHayvanat BahçesiDeutsche Welle Türkçe AFP BS/TY

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