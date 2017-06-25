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Dünya
Deutsche Welle

Köln’de Adalet Yürüyüşü'ne destek gösterisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekili Enis Berbereoğlu'nun tutuklanması üzerine başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek için Köln'de gösteri düzenlendi

25 Haziran 2017 18:57

Kent merkezindeki Neumarkt meydanında toplanan kalabalık, AKP hükümetini "anti demokratik uygulamalar" yapmakla suçladı.

Göstericiler, Türk hükümetinin yargıya baskı yaptığını, adalet mekanizmasını kendi çıkarları doğrultusunda işlettiğini ileri sürdü.

Gösteriyi organize eden CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan, Almanya’daki Türk toplumunun Türkiye’daki gelişmeler nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

Adalet vurgusu

Türkiye'de başta adalet sistemi olmak üzere, gelir dağılımı, seçim sistemi, Siyasi Partiler Yasası, Sendikalar Yasası, eğitim sistemi ve sağlık alanında adaletsizliğin hüküm sürüğünü söyleyen Çapan, “Burada adalet için toplandık“ dedi. Gösteriye katılanlara seslenen Çapan, “Gazeteciler, yazarlar, parti başkanları, seçilmiş milletvekilleri cezaevine konuyor. Üstelik eylemlerinden dolayı değil, söylemlerinden dolayı. Gazeteler, medya kuruluşları kapatılıyor. Gazeteciler tutuklu halde aylarca iddianame bekliyor. Neden? Halka bilgi verilmesin diye“ şeklinde konuştu.

Hükümetin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhaliflere yönelik tutumunu sertleştirdiğini ifade eden Çapan, “Yıllardır bu örgütlenmelerin karşısında duran, devlete sızmalarını eleştiren ve bunlarla mücadele eden yurtseverler ve demokratlar terörist ilan ediliyor“ dedi.

AABF'den destek

Gösteride bir konuşma yapan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat, CHP tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne destek verdiklerini belirterek, “Biz hak için, adalet için bu ülkede çok kez sokaklara çıktık. Bundan sonra da haksızlığa, zulme, adaletsizliğe karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

Mat, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetini eleştirerek, ülkedeki demokrasinin yok edildiğini ileri sürdü.

Eski CHP milletvekili Durdu Özbolat ise katılımcıların bayramlarını kutladıktan sonra, Adalet Yürüyüşü'ne devam eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti.

Alevi dedesinden barış mesajı

Köln Hacı Bektaşi Alevi Cem Evi Dedesi Seyrani Erdoğdu ise konuşmasında sevgi ve barış mesajları verdi. Türk hükümetini adil ve eşit uygulamalara davet eden Erdoğdu, "Yetmiş yaşına rağmen adalet için yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan selam olsun" diye konuştu.

Parti flamalarının bulunmadığı gösteride "Adalet" yazılı pankartlar taşındı. Sahnenin sağında Alman, solunda Türk bayrağı yer aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüş onbirinci gününde. CHP’nin internet sitesinde Kılıçdaroğlu’nun bugün Bolu’da bayram namazı kıldıktan sonra bazı temaslarda bulunacağı ardından da yürüyüşe devam edeceği bilgisi yer aldı.

© Deutsche Welle Türkçe

Tuncay Yıldırım / Köln

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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