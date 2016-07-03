Eşcinsellerin hakları için 1 milyon kişi toplandı



Almanya'nın Köln kentinde, bir milyon kadar kişi Christopher Street Günü'nü kutlamak için bir araya geldi.

Köln Lezbiyen ve Eşcinseller Günü etkinliğinin sözcüsü Nils Schmidt, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 950 bin kadar kişinin geçitlere katıldığını kaydetti.

Schmidt, bu katılım oranıyla Orlando'da eşcinsellerin gittiği kafeye düzenlenen saldırı sonrası, katılımcı sayısının düşeceğinden kuşku duyan kişilerin şüphelerinin de çürütüldüğünü kaydetti.

Köln polis sözcüsü, geçidin barışçıl bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Paris'te de Orlando kurbanları anıldı

Haziran ayı ortasında Orlando'da Pulse adlı kulübe düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının etkileri Köln'deki geçitte de görüldü. Geçide katılan 100'den fazla gruptan biri de “Biz Orlando'yuz” adını taşıyordu.

Cumartesi günü Paris'te düzenlenen eşcinseller geçidine katılan binlerce kişi de Orlando kurbanlarını andı.