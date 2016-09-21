Köln polisi: Suriyeli çocuk sığınmacı saldırı planlıyordu



Köln Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bugün konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Köln Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Klaus-Peter Becker, Köln'de şüpheli bulunarak gözaltına alınan 16 yaşındaki Suriyeli sığınmacının internet üzerinden yaptığı yazışmalarda, gayet net bir biçimde bombalı saldırı düzenlemeye hazır olduğu yönünde ifadelere yer verdiğini belirtti. Becker, zanlının internet üzerinden yazıştığı kişinin yurtdışında olduğunu ve bu kişiden bomba yapımına yönelik talimatlar aldığını söyledi.

Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies ise 16 yaşındaki zanlının bomba yapımında gerekli olan malzemeleri temin ettiğine yönelik bir kanıt olmadığını belirtti. Zanlının nereye saldırı düzenleyeceğine yönelik de bir bilgi olmadığı kaydedildi.

Ağır silahlı özel komando polisi (SEK) tarafından salı günü Köln'de sığınmacıların kaldığı bir spor salonunda gözaltına alınan 16 yaşındaki zanlının, radikal İslamcı çevrelerle ilişki içinde olduğu belirtiliyor. Köln Emniyeti ve Köln Savcılığı, zanlının cep telefonunda yurt dışında yaşayan ve gençleri IŞİD'e kazandırmak isteyen örgütle bağlantılı bir kişiye ait iletişim bilgilerine rastlandığını açıkladı. 16 yaşındaki zanlının kısa süre içinde radikalleştiği belirtildi. Polisin zanlıyı gözaltına almak için düzenlediği operasyon sırasında üç sığınmacı hafif yaralanmıştı.