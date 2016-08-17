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Dünya
Deutsche Welle

Köln polisi Kürt festivalini iptal etti

Köln'de 3 Eylül'de yapılması planlanan Uluslararası Kürt Kültür Festivali, Türkiye’deki gerginliğin Almanya‘ya yansıyabileceğine yönelik güvenlik endişesiyle iptal edildi.

17 Ağustos 2016 22:57


Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK'ya yakın derneklerin çatı kuruluşu olarak sınıflandırdığı "Demokratik Kürt Toplum Merkezi"nin (NAV-DEM) organizasyonunda yapılması planlanan dev kültür festivali iptal edildi.

3 Eylül tarihinde Rhein-Energie Stadyumu'nda yapılması planlanan 24'üncü Uluslararası Kürt Kültür Festivali'ne 30 bin kişinin katılımı bekleniyordu.

Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, 'Türkiye'de kısa süre önce vuku bulan şiddet olayları nedeniyle yoğun bir duygusallaşma yaşandığını ve bunun Köln'de yaşayan Türkler ve Kürtler için de geçerli olduğunu' belirterek, "Bu, bizde büyük endişe yaratıyor. Statta Almanya'da da yasaklı bulunan PKK'nın yoğun bir şekilde reklamının yapılacağını tahmin ediyoruz. Kürtler ve Türk milliyetçiler arasında şiddet olayları yaşanabilir" açıklaması yaptı.

Mathies, güvenlikle ilgili çekincelerini, festivalin düzenleneceği stadın işletmecisine ileterek, etkinlik için gerekli anlaşmayı imzalamamasını tavsiye ettiklerini, işletmecinin de tavsiyeye uyarak organizatörle görüşmelerin sona erdirildiğini bildirdiğini açıkladı.

Köln Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan basın açıklamasında da stadın dışında Türk milliyetçilerin de toplanabileceği belirtilerek, 'bunun, zaten gergin olan bir ortamda stada giriş ve çıkışlarda yaşanabilecek, iki grubun karşı karşıya gelebileceği şiddet olaylarıyla sonuçlanabileceği' kaydedildi.

Yeni Özgür Politika gazetesi, festivalin bu yılki şiarının "Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü' olacağını ve festivale Avrupa'nın dört bir yanından katılım beklendiğini bildirmişti. Gazetenin haberinde, festivale konuşmacı olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü, Suriyeli Kürtlerden oluşan PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) Eş Başkanı Asya Abdullah'ın da katılacağı belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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