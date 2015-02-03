Köln Katedrali'nde namazın 50'nci yılı



Almanya’ya Türkiye'den iş gücü göçünün önemli olaylarından, Köln Katedrali’nde bayram namazı kılınışının bugün 50’nci yıldönümü.

Almanya’ya Türk işçi göçünün önemli olaylarından biri olarak görülen bu olay, Katedral yönetiminin özel izniyle 3 Şubat 1965’teki Ramazan bayramında gerçekleşti.

Katedral'in kuzey bölümünde kıbleye doğru seccadeler serilerek duvarlardaki resim ve heykellerin üzeri brandalarla kapatıldı.

Göçün ilk yıllarında cami bulunmayan Köln'de, neredeyse tamamı Türk işçilerinden oluşan Müslümanların talepleri üzerine Katedral yönetimi tarihi bir karara imza atarak bir kereliğine katedralde namaz kılınmasına izin verdi.

Müezzinin ezan okumasının ardından imam sayıları yüzlerce olduğu ifade edilen cemaate namaz kıldırdı.

Bağış topladılar

Köln’ün ilk Türkleri, namazdan sonra aralarında bağış toplayarak kilisenin bakımına harcanmak üzere Katedral yönetimine verdi. Türklerin bu jestinden dönemin gazeteleri övgüyle söz etmişti.

İnşaatına 13'üncü yüzyılda başlanan ve 19'uncu yüzyılda tamamlanan Gotik tarzdaki Katedral, Katolik dünyasının önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Vatikan’a bağlı Katedral'de namaz kılınması o dönemde de çok tartışıldı. Katedral yönetiminden Norbert Feldhoff, namaz iznini dönemin Katedral yönetiminden bir üyenin verdiğini belirterek “Ama bu yüzde yüz bilinen bir şey değil, kesin olan daha sonra bu izne tüm Katedral yönetiminin sahip çıkması” dedi.

Köln Katedrali, İslam karşıtı Pegida gösterisinin yapıldığı sırada dış cephe aydınlatmasını kapatmış ve böylece İslam karşıtlarına mesaj vermişti.