Köln Belediyesi'nden TEMA'ya ödül

Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 18. çevre ödüllerinin sivil toplum örgütleri kategorisindeki birincilik ödülünü TEMA Almanya Vakfı, BUND Çalışma Grubu'yla paylaştı.



Köln belediye meclisinde düzenlenen törende 1000 avroluk ödül çekini TEMA Almanya Vakfı Başkanı Hayati Önel'e veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, TEMA'nın Türkler tarafından kurulan bir vakıf olduğuna işaret ederek, ''Aynı zamanda yakın arkadaşım olan Hayati Önel ile İstanbul'da da fidan dikmiştik. TEMA, Köln'de de çok güzel çalışmalar yapıyor. Kentimize çevre konusunda büyük katkıları var. Göçmenler tarafından kurulmuş bir vakfın bu ödülü kazanması da ayrıca önemli. Bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını

diliyorum'' dedi.



TEMA Almanya Vakfı Başkanı Önel de, bu ödülü kazanmalarının kendileri için sevindirici olduğunu ifade ederek, bu ödülün kendilerini çevrenin korunması konusunda daha da teşvik edeceğini kaydetti. Önel, Köln'de yaklaşık 90 bin Türk'ün yaşadığını belirterek, şunları

söyledi:



''TEMA Almanya olarak çevre konusunda yaşadığımız bu kente katkı yaptık. Bu ödülü aldığımız için mutluyuz. Biz bu ödülü almakla bu ülkenin birer parçası olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Uyumun en güzel örneklerinden birini biz TEMA olarak gösterdik. Bu ödülü yine çevre için harcayacağız. Göçmen kökenlilerin, yaşadıkları kentlerde daha aktif olmalarını istiyoruz.'' Köln Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki çevre ödüllerinin sivil toplum örgütleri kategorisinde TEMA Vakfı'nın toplam 13 kuruluş arasından birinci seçildiği bildirildi.

