'Kolluk öldürüyor, devletin imajı zedeleniyor'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kolluk güçlerinin bazen gereğinden fazla güç kullanarak ölüme yol açmalarının devletin imajını zedelediğini söyledi.

İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları arasında "Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve Güvenliği Projesi"ne ilişkin imza törenine katılan Şahin, kolluk personelinin, görev sırasındaki ekipman kullanımında sağlık ve güvenlik yönünden uymaları gereken asgari şartların belirlenerek eğitilmesini öngördüğünü belirtti.

Bakan Şahin, projeyle kolluk birimlerinin görev yaparken kendi güvenliklerine ilişkin hassasiyetin artırılmasının ve görevin ifası sırasında mesleki eğitimin ve güvenliğin sağlanması için uluslararası normlara uygun müdahale şekillerinin belirlenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kolluğa verilen yetkilerin yasal sınırlar içinde, etkin biçimde kullanmasının net olarak belirlenmesi gerektiğine işaret eden Şahin, kolluk birimlerinin müdahalesine yapılan itiraz ve şikayetlerin en aza indirilmesinin de önem taşıdığını söyledi.

Bakan Şahin, kolluğun görevi esnasında güç kullanımında geçmişten beri birçok sorunla karşılaşıldığını anımsattı. Kolluğun güç kullanımı esnasında, kendisinin ve mağdurların ölümcül şekilde yaralanabildiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bazen kolluğun gereğinden fazla güç kullanması sonucu muhatapların ölümüne sebebiyet verilerek kamuoyunda haklı eleştiri konusu olunmaktadır. Bunun sonucunda kolluk kuvvetlerinin ve dolayısıyla devletimizin imajı ister istemez zedelenmektedir. Bu olumsuz durum, toplumumuz içinde güvensizlik oluşturduğu gibi kolluk personelimizin kendine olan güvenini de sarsmakta, çalışma şevkini ve etkinliğini etkilemektedir. Bu da suç işlemeyi meslek edinmiş kişilerin cesaretini artırmakta, görev yapan kolluk personeline karşı gelme isteğini körüklemekte, güçlendirmektedir."

Şahin, çağdaş ve demokratik devletlerde kolluk birimlerinin temel görevlerinin başında, halkın huzur ve güvenliğini, asayişi temin etmenin geldiğini anımsatarak, kolluk birimlerinin görevlerini icra ederken son derece duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Bakan Şahin, “Kolluk personeli, asayişi temin etme görevini yerine getirirken, yasal gerekçeleri doğduğunda güç kullanmakta asla tereddütte kalmamalı, görevini yapamaz duruma hiç mi hiç düşmemeli, devlet otoritesini zaafa uğratmamalıdır” dedi.

Şahin, kolluk personelinin orantısız güç kullanmamaya özen göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun yolunun eğitimden geçtiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu konuda kolluk personeline verilecek eğitim, onlara kendine güvenme duygusu kazandırarak, olaylar karşısında paniğe kapılmadan soğukkanlılıkla, profesyonel ve sistematik yaklaşım becerisi kazandırmalıdır. Bütün bu nedenlerden dolayı kolluk birimlerinin emniyet ve asayişi sağlamada, olaylar karşısında ne kadar güç kullanması gerektiğini bilmemesinden kaynaklanan sorunların incelenmesi, araştırılması ve konuyla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Polis Akademimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğiyle bugün başlatacağımız projeyle bu konuda eminin çalışmalar yapılacaktır."

Şahin, insan hakları konusunda Türkiye'nin, AB sürecindeki hassasiyetlerinin, bu projenin önemini artırdığını da sözlerine ekledi.