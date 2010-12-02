-''KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU'' KURULUYOR TBMM (A.A) - 02.12.2010 - Kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlar ve disiplin cezası gerektiren eylem ve davranışlarıyla ilgili ''Kolluk Gözetim Komisyonu'' kurulmasını öngören tasarı, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Tasarıyı komisyona sunan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasının, güvenlik görevlileri ve kurumlarını korumayı amaçladığını belirterek, ''Devletin görevi aynı zamanda vatandaşa daha insanca yaklaşmaktır. Biz düzenlemeyle vatandaşın hakkını, hukukunu da koruyoruz'' dedi. Türkiye'nin geçmişte işkenceler ve faili meçhullerle anılan bir ülke olduğuna işaret eden Atalay, ''Ama artık Türkiye böyle olmasın istiyoruz. Biz bunları da temizliyoruz'' ifadesini kullandı. Artık faili meçhul suç oranları düşük olan Türkiye'nin bunları aydınlatmada ise çok iyi olduğunu belirten Atalay, ''Faili meçhul cinayetleri aydınlatma oranı yüzde 95'dir'' diye konuştu. Beşir Atalay, Kolluk Gözetim Komisyonu oluşturulurken üzerinde çok çalışıldığını ve ülke şartları düşünülerek hazırlandığını belirtti. -TASARI- Tasarı, kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını, güvenirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlardan dolayı idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesini amaçlıyor. Düzenleme, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin işlediği iddia edilen suçlar veya disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışlarıyla ilgili idari merciler tarafından yapılan işleri kapsayacak. Ancak, her iki komutanlıktaki personelin askeri görevlerinden doğan suçları düzenleme dışında olacak. Tasarıyla kurulacak ''Kolluk Gözetim Komisyonu'', İçişleri Bakanlığı bünyesinde ''sürekli kurul'' olarak görev yapacak. Komisyon; İçişleri Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından İçişleri Bakanının teklif edeceği 3 aday ile baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif edeceği 3 aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer adaydan oluşacak. Komisyon üyeliklerine öğretim üyeleri ile serbest avukatlar arasından seçilecek üyelerin görev süresi 4 yıl olacak ve süresi dolan üyeler, bir kez daha seçilebilecek. Komisyon, en az ayda bir defa olmak üzere gerekli hallerde, en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla toplanacak. Kararlar ise en az 4 üyenin oyuyla alınacak ve kararlarda kimse çekimser oy kullanamayacak. Komisyon ile bağlı kuruluşlar, valilikler ve kaymakamlıklar arasında, kolluk görevlileri hakkında idari mercilerce yürütülen ceza ve disiplin işlemleriyle ilgili olarak yapılacak bilgilerin kaydedilmesi ve yapılan uygulamaların izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca merkezi kayıt sistemi kurulacak. İhbar ve şikayetlerin doğruluğu için, ihbar ve şikayette bulunanlar dilekçelerinde kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru bildirecek. -TERFİLER- Kolluk kuvvetlerinin ceza soruşturması ve kovuşturmasıyla disiplin soruşturmaları, rütbe terfine engel teşkil etmeyecek. Ancak, devletin güvenliğine, Anayasal düzene karşı suç işleyenler ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılananlar ve bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı kovuşturma altında bulunanların rütbe terfileri ertelenecek. Yargılama sonucunda, bu suçlardan beraat edenlerin rütbe terfi yapılacak ve terfi tarihi de emsallerinin terfi ettirildiği tarih esas alınarak belirlenecek. Kolluk görevlileri hakkında öldürme, kasten adam yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara ilişkin soruşturmaları ise savcılar bizzat ve öncelikle yapacak. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 35 kadro ihdas edilecek.