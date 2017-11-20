Kollarını silaj makinesine kaptıran Hacer, yaşama tutunamadı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde, geçen 17 Ekim\'de tarlada çalıştığı sırada silaj makinesine kaptırdığı kolları kopan 27 yaşındaki Hacer Yaygın, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emecik Mahallesi\'nde eşinden boşanan 1 çocuk annesi Hacer Yaygın, 5 yaşındaki oğlu Erdem\'in ihtiyaçlarını karşılamak için tarlaya çalışmaya gitti. Hayvan yemi hazırlanan silaj makinesine iki kolunu da kaptıran Yaygın, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sol kolunu dirseğinden, sağ elini ise bileğinden kaybeden Yaygın, birçok kez ameliyat geçirdi. Yaygın için hastane masraflarının karşılanması ve protez kol için yardım kampanyası da başlatıldı.

Tedavisi süren ve geçen cuma günü hastanede tekrar ameliyata alınan Yaygın\'ın, verilen narkozun etkisinden çıkamadı. Yaygın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım bölümünde yer olmadığı gerekçesiyle Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakımına sevk edildi. Yaygın, bu sabah öldü. Yaygın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılacak olan otopsi sonrası Emecik Mahallesi\'nde toprağa verilecek.



FOTOĞRAFLI