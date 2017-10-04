Kolezyum'un en üst bölümü ziyarete açılıyor

Roma İmparatorluğu döneminin en görkemli yapılarından Kolezyum'un en üst bölümünün restorasyonu tamamlandı. Kolezyum'un en üst kısmı da artık gezilebilecek.

İtalyan Kültür Bakanlığı, Roma İmparatorluğu dönemine ait tarihi yapının en üst bölümünün 40 yıl aradan sonra ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

Ziyaretçiler yeni açılan bölümden anfi tiyatronun tamamını ve Roma'yı en yüksek konumdan görme imkanına kavuşmuş olacak.

Tarihi tiyatronun yeni açılan ve sahneye en uzak kısımı yaklaşık iki bin yıl önce gladyatör dövüşleri, hayvan avı, tiyatro ve tarihi savaşların gösterilerini izlemek üzere en alt sınıfa ayrılmıştı.

Kolezyum'daki izleyicilerin yerleri sosyal statülere göre değişiyordu.

İşçi sınıfı ve halk arenaya en uzak yer olan üst katlarda otururken, İmparator, Senato üyeleri ve üst sınıf sahneye en yakın yerlerde oturuyordu.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini 1 Kasım'dan itibaren ziyarete açılacak olan bölümden hem tarihi tiyatronun hem de Roma'nın en güzel haliyle izlenebileceğini belirterek, "Bu ziyaretçilerin hayatları boyunca gördükleri en güzel manzaralardan biri olacak" ifadesini kullandı.

40 metre yüksekliğe sahip yeni açılacak 4'üncü ve 5'inci bölümün restorasyonu 2010 yılından beri devam ediyordu. Her yıl yaklaşık 6 milyon 400 bin turisti ağırlayan Kolezyum'un yeni açılacak bölümlerinin restorasyonu yaklaşık bir buçuk milyon euro'ya mal oldu.

M.S. 80'li yıllarda inşa edilen tarihi tiyatro, dünya genelinde en çok ziyaret edilen yapılardan biri olma özelliğini taşıyor.