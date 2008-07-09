Kolesterolün yaşı yok!

ABD'li uzmanlar, "Ailesinde kolesterol, tansiyon ve kalp hastalığı bulunan çocukları, iki yaşından itibaren kontrolden geçirin." uyarısında bulunuyor.



WASHINGTON - Kolesterol tedavisinin Amerikan Pediatri Akademisi, ailesinde yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı bulunan çocukların iki yaşından itibaren kontrolden geçirilmesini tavsiye etti. Akademinin açıklamasında, ailesindeki hastalıklar bilinmeyen ancak obez olan çocukların da kontrolden geçirilmesi gerektiği belirtildi.



Açıklamada, bu alandaki sağlık taramasının, 10 yaşından daha geç olmamak kaydıyla iki yaştan sonra yapılması tavsiye edildi. Akademi, bu durumdaki çocukların aynı yetişkinlere uygulanan testlerden geçmeleri gerektiğini, kötü kolesterol olarak bilinen LDL’si yüksek çıkan 8 yaşından büyük çocukların kolesterol düşüren ilaçları kullanabileceğini bildirdi.



Amerikan Pediatri Akademisi'nden Doktor Stephen Daniels, kalp ve damar hastalıklarında erken teşhisin önemli olduğunu, risk altında olan çocukların erken teşhis ve tedaviyle daha kaliteli bir yaşam süreceğini söyledi.

