T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kolesterole karşı fındık

Günde ortalama 67 gram fındık, fıstık, ceviz gibi yemişler yemenin kolesterol seviyesini yüzde 7.4 oranında düşürdüğü ortaya çıktı.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yaklaşık 600 kişiyi içeren 25 ayrı çalışmanın değerlendirilmesi sonucunda, günde ortalama 67 gram (küçük bir paket) fındık, fıstık, ceviz gibi yemişler yemenin kolesterol seviyesini yüzde 7.4 oranında düşürdüğü ortaya çıktı.



ABD’deki Loma Linda Üniversitesi’nde yürütülen çalışmaya göre bu tür doğal yemişler kolesterolün emilmesini önleyebiliyor. Uzmanlar bu yemişlerin sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olabileceğini kabul ediyor ama tuz ya da şekerle kaplanmış olanlarından uzak durulması gerektiğini de özellikle vurguluyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24