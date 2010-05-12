Kolesterole karşı fındık

T24 - Yaklaşık 600 kişiyi içeren 25 ayrı çalışmanın değerlendirilmesi sonucunda, günde ortalama 67 gram (küçük bir paket) fındık, fıstık, ceviz gibi yemişler yemenin kolesterol seviyesini yüzde 7.4 oranında düşürdüğü ortaya çıktı.
ABD’deki Loma Linda Üniversitesi’nde yürütülen çalışmaya göre bu tür doğal yemişler kolesterolün emilmesini önleyebiliyor. Uzmanlar bu yemişlerin sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olabileceğini kabul ediyor ama tuz ya da şekerle kaplanmış olanlarından uzak durulması gerektiğini de özellikle vurguluyor.