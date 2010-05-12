Kolesterole karşı fındık

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ABD’deki Loma Linda Üniversitesi’nde yürütülen çalışmaya göre bu tür doğal yemişler kolesterolün emilmesini önleyebiliyor. Uzmanlar bu yemişlerin sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olabileceğini kabul ediyor ama tuz ya da şekerle kaplanmış olanlarından uzak durulması gerektiğini de özellikle vurguluyor.