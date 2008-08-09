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Sağlık

Kolesterol ilacı, bunamayı önlüyor

Yüksek kolesterolle mücadele için kullanılan ve “statinler” olarak adlandırılan ilaçların bunama riskini azalttığı belirtildi.

09 Ağustos 2008 03:00

Yüksek kolesterolle mücadele için kullanılan ve “statinler” olarak adlandırılan ilaçların bunama riskini azalttığı belirtildi.

Statinler olarak bilinen ve kandaki kolesterol düzeyini azaltmak için kullanılan ilaçlar son 10 yıldır, kolesterol ve kalp hastalıklarıyla mücadelede tıp dünyasının önemli çapalarından birini oluşturuyor.

ABD’de yaklaşık 1700 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, “mucize ilaçlar” olarak adlandırılan statinlerin bu maharetlerinin yanı sıra, demans yani bunamayla mücadelede de etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre, statinler sayesinde yüksek kolesterol, şeker, obezite ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların ardından ortaya çıkabilen erken bunama riski azaltılabiliyor.

Uzmanlar, herhangi bir hastalık nedeniyle 5 ila 7 yıl statin grubu ilaçları kullanan kişilerde bu riskin yüzde 50 ila yüzde 70’lere varan oranda düştüğünü belirtiyor.

Zira milyonları kalp hastalığından koruyan statinler, beyindeki “protein kalıntıları” ve “sorunlu sinir uçları”nın sayısını azaltıyor. Bir diğer değişle bunamaya yol açan şartları en aza indiriyor.

60 yaşın üzerindeki her 3 kişiden birinde bunama görüldüğünü belirten uzmanlar, statinlerin henüz kesin bir tedavisi bulunamayan bu hastalıklar için umut vaad ettiğinin altını çiziyor.

Karaciğer üzerinde yan etkileri var

İlacın karaciğer ve kaslar üzerinde yan etkileri var. Bazı hastalar depresyon yarattığından şikayetçi ama doktorlar bu yönde bir kanıt olmadığını söylüyorlar. Gitgide daha çok insan ilaçlara sarıldıkça kitlesel ilaç kullanımının toplumun maneviyatında nasıl bir etki yaratacağını da sorgulamak gerek.

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