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BBC Türkçe

Kölelere 'göçmen' diyen ABD'li bakana tepki

ABD'nin yeni Barınma ve Şehircilik Bakanı Ben Carson, ABD'ye zorla getirilen köleleri, "göçmenler" diye tanımladığı için insan hakları örgütlerinden büyük tepki aldı.

07 Mart 2017 16:16

ABD'nin yeni İskân ve Şehircilik Bakanı Ben Carson, ABD'ye istekleri hilafına getirilen köleleri "göçmenler" diye tanımladığı için hak örgütlerinden tepki aldı.

Ataması Amerikan Senatosu tarafından geçen hafta onaylanan, Carson bu sözlrei bakanlıktaki personele yaptığı ilk konuşmada sarf etti.

Carson konuşmasına beyin cerrahlığı kariyerindeki anılarını anlatarak başladı ve çocuklarına daha iyi bir yaşam vermek için uzun saatler çalışan göçmenlerden övgüyle bahsetti.

Siyah Amerikalı Carson konuşmasına, "Köle gemilerinin diplerinde buraya gelen başka göçmenler de vardı, daha azına daha çok ve uzun saatler çalıştılar. Ancak onların da oğullarının, kızlarının, torunlarının, torunlarının torunlarının bu topraklarda refah ve mutluluk içinde yaşayabilmesi hayalleri vardı" dedi.

Köleleştirilmiş Afrikalılar ABD'ye gönüllü gitmediler ve yüzyıllar boyunca özgürlükleri engellendi.

Anne Frank Karşılıklı Saygı Merkezi'nden Steven Goldstein "Bir söz ancak bu kadar yaralayıcı olabilir" dedi.

Twitter'da da siyah aktör Samuel L. Jackson'ın da aralarında bulunduğu kullanıcılar Carson'a tepki gösterdi.

Bir Bakanlık Sözcüsü ise "Bakanın sözlerinin en kötücül yorumu. Hiç kimse bakanın, gönüllü göçü istek hilafına hizmetle bir tuttuğunu düşünmüyor" dedi.

Ben Carson başkanlık yarışından çekildikten sonra, Trump'a destek vereceğini açıklamış ve yeni Trump kabinesinde bakan olmuştu.

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