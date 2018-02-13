Koleksiyonerlerin gözdesi sukulent ve kaktüse, 14 Şubat ilgisi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da, bitki koleksiyonerlerinin tercihlerinin başında gelen sukulent ve kaktüse, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiftler de ilgi gösteriyor. Üretici Tekcan Yıldırım, erkeklerin kaktüsü, kadınların ise sukulenti tercih ettiğini bildirdi.

Cam fanuslar içerisine, özel bakım gerektirmeyen sukulent, kaktüs, yosun, kurutulmuş bitkiler ve farklı objelerin konulmasıyla tasarlanan teraryumlara olan ilgi, sektörde faaliyet gösteren firmaları da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde harekete geçirdi. Süs bitkisi üreticiliği alanında Türkiye\'de ilk 3\'te yer alan Yalova\'da da firmalarda 14 Şubat hareketliliği yaşanıyor. Sevgililere özel tasarımların da yapılabilmesine olanak vermesi ve bakımının kolay olması nedeniyle sukulent ve kaktüse ilginin arttığını söyleyen üretici Tekcan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Türkiye’de ciddi oranda bu bitkilere koleksiyonerlerin ilgisi ve akımı var. Dünyada da talebi çok fazla. Üreticiler talebe yetişemiyor. Biz yerli üreticiyiz. Bu ihtiyacı gördük ve zamanında yatırımımızı yaptık. Şu anda bu noktaya kadar getirdik. Dünyada 3 bin 500\'ün üzerinde türü var. Talebin ileriki yıllarda katlanarak devam edeceğini öngörüyoruz. Tesisimizde şu anda 400\'e yakın çeşit var. Adet olarak da aylık kapasitemiz küçük boylarda 160 bin civarı. Diğer boylarda da 5-10 bin civarında. Biz üreticiyiz ancak sektör içerisinde tasarımda sınır tanımayan arkadaşlarımız var.\"

ERKEKLER KAKTÜS, KADINLAR SUKULENT TERCİH EDİYOR

Sukulent ve kaktüs bitkileriyle birçok tasarımın yapılabildiğini söyleyen Yıldırım, \"Sevgililer Günü\'ne özel tasarımlar var. Bakımı kolay olduğu için tercih ediliyor. Tembel bitkisi. Çok su istemez. İki ayda bir, o da fısfıs şeklinde. Bayanların tercihi genelde sukulent yani dikensiz olanlar. Erklerin tercihi ise kaktüs yani dikenli olanlar. Zaten bu bitkiler kendi aralarında sukulent ve kaktüs olarak ikiye ayrılıyorlar. 14 Şubat\'ta alternatif bir ürün olarak sunuyoruz\" diye konuştu.

KİMİSİ PUL BİRİKTİRİYOR KİMİSİ DE BİTKİ

Kendisinin de aynı zamanda bir koleksiyoner olduğunu belirten Tekcan Yıldırım, Türkiye\'de bu alanda en meşhur koleksiyonerin ünlü aktör Ediz Hun olduğunu bildirdi. Yıldırım, \"Satmak amacıyla değil evinde biriktirmek amacıyla yapanlar var. Koleksiyon ürünleri çok kıymetli. Daha az bulunması ve üretimlerinin daha zor olması nedeniyle fiyatları da yüksek. Bu bir prestij meselesi. Kimisi pul biriktiriyor kimisi de bitki\" dedi.



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