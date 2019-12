Koleksiyon tutkunları

Ünlü oyuncuların ve mankenlerin birer koleksiyon tutkunu olduğunu biliyor muydunuz?



Bugün gazetesinin haberine göre Kimi tespih, kimi gazete küpürü, kimi senaryo, kimi de duygu (!) biriktiriyor...



Çağla Şıkel: Ben yıllardır saç tokası biriktiriyorum. Yıllar önce aldığım saç tokalarımı kullanmasam da özenle saklıyorum. Tokalarımı hiç kimseyle de paylaşmam.



Türkan Şoray: Ben oynadığım filmlerde giydiğim kostümleri biriktiriyorum. Onlar benim için çok değerli çünkü. Aynı zamanda gazetelerde gördüğüm ilginç haberleri kesip topluyorum. Bunlardan en ilginç olanını senaryolaştırıp sinema filmi çekmeyi amaçlıyorum. Onun için evimde çok fazla miktarda gazete küpürleri var.



Duygularımı saklıyorum



Şenay Akay: Pul, araba, tablo gibi bir şey yapmıyorum çünkü gerçek anlamda bir koleksiyoncu olmak için çok zengin olmak gerekir. Size ilginç gelecek ama ben uzun süredir duygularımı kimseyle paylaşmıyorum ve kendime saklıyorum. Bu yüzden de duygu koleksiyonu yapıyorum.



Filiz Akın: Mustafa Kemal Atatürk benim için çok özeldir. Bu yüzden onun adına yazılan tüm kitapları topluyorum. Yüzlerce kitabım var onunla ilgili ve halen daha gördüğüm her yerde alıyorum. Bunun dışında gözlük koleksiyonum var. Gittiğim her şehirden, her ülkeden bütün beğendiğim gözlükleri alıyorum.



Tespih demek sabır demek



Şebnem Schaeffer: Top modellerin defile fotoğraflarının koleksiyonunu yapıyorum. Bu koleksiyonun içinde tabii kendime ait çok beğendiğim podyum fotoğrafları da var. Yaşlılığımda fotoğraflarıma bakıp, "Ya ben neymişim bi zamanlar" gibi düşünmek hoşuma gidecek sanıyorum.



Tuğçe Güder: Eskiden mendille peçete biriktirirdim. Şimdi hepsini dağıttım ve tespih biriktiriyorum. Hacdan gelenler hediye ediyor. Ben de Beyrut'tan çok fazla almıştım. Renk renk ve kokulusu bile var. İnançla ilgili olabilir ama tespih demek sabır demek gibime geliyor. Bu yüzden tespih toplamayı seviyorum.