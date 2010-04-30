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Yaşam

Kolejde deney sırasında patlama: 6 yaralı

Üsküdar'da bir kolejin laboratuvarında deney sırasında meydana gelen patlamada 1 öğretmen ile 5 öğrenci yaralandı.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - Üsküdar'da bir kolejin laboratuvarında deney sırasında meydana gelen patlamada 1 öğretmen ile 5 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Ünalan Mahallesindeki kolejin fen laboratuvarında deney sırasında patlama oldu. Olayda, öğretmen olduğu öğrenilen Dilek A. ile Mihriban E, Muhammet Hasan T, Beyzanur A, Yusuf Mert K. ve Mina K. adlı öğrenciler yaralandı.

Ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücutlarında yanık oluşan yaralılardan Beyzanur A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Patlamada yaralanan Beyzanur A'nın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği, diğer yaralılara da gerekli tedavinin uygulandığı öğrenildi.

Bu arada, olayı duyarak hastaneye gelen yaralı yakınları, görüntü almaya çalışan DHA Muhabiri Ramazan Almaçayır ile Habertürk Gazetesi Muhabiri Turhan Arslanoğlu'na saldırdı.

İki gazetecinin cep telefonu ve fotoğraf makinelerini kıran bu kişiler, araya giren güvenlik görevlilerince sakinleştirildi.

Darp raporu alan Almaçayır ve Arslanoğlu'nun, yaralı yakınlarından şikayetçi olacakları öğrenildi.

Laboratuvarda çıkan yangın okul görevlilerince söndürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.




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