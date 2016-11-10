T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Koldan yapay kulak üretildi

Çinli bir doktor, kulağını kaybeden hastanın kolunda yapay kulak yetiştirdi

10 Kasım 2016 21:22

Çinli estetik cerrahlar dünya tarihininde bir ilke imza atarak, kulağını kaybetmiş bir hastanın kolunda yapay kulak üretti.

Geçirdiği bir kaza sebebiyle kulağını kaybeden Ji adlı bir hastanın koluna doktor Guo Shuzhonh tarafından yapay kulak geliştirildi. Olayı daha ilginç kılan ise bu yapay kulağın kolda yetiştirilmiş olması.

Hastanın kaburgasının kıkırdak dokusundan bir örnek alan doktor, bunu hastanın koluna çeşitli işlemler yaparak yerleştirdi. Şu anda kulak istenen büyüklüğe yakın. Planlanlara göre 4 ay içinde, organı kafaya monte edecekler.

 

Alternatif yapay uzuv geliştirme

 

Hasta Ji’nin geçen yıl geçirdiği kazada yüz derisinin bir kısmı zarar görmüş, kulağı kopmuş. “Kulağım koptuğundan beri bir yanım eksikmiş gibi hissediyorum” diyen hastanın bu organı kurtarılamamış.

Birçok doktor dolaşan hasta, en sonunda doktor Guo’ya gelerek derdini anlatmış. Doktor kulağın geleneksel yollarla dikilemeyeceğini söyleyerek, bu yeni yöntemi kendisine önermiş. Bu teklifi hemen kabul eden hasta Ji, adım adım bir dizi ameliyattan geçmiş. Gelinen noktada hasta Ji’nin kolunda bir kulak büyüyor. 

 

ETİKETLER

yapay kulakkolçindoktor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24