Koldan yapay kulak üretildi

Çinli estetik cerrahlar dünya tarihininde bir ilke imza atarak, kulağını kaybetmiş bir hastanın kolunda yapay kulak üretti.

Geçirdiği bir kaza sebebiyle kulağını kaybeden Ji adlı bir hastanın koluna doktor Guo Shuzhonh tarafından yapay kulak geliştirildi. Olayı daha ilginç kılan ise bu yapay kulağın kolda yetiştirilmiş olması.

Hastanın kaburgasının kıkırdak dokusundan bir örnek alan doktor, bunu hastanın koluna çeşitli işlemler yaparak yerleştirdi. Şu anda kulak istenen büyüklüğe yakın. Planlanlara göre 4 ay içinde, organı kafaya monte edecekler.

Alternatif yapay uzuv geliştirme

Hasta Ji’nin geçen yıl geçirdiği kazada yüz derisinin bir kısmı zarar görmüş, kulağı kopmuş. “Kulağım koptuğundan beri bir yanım eksikmiş gibi hissediyorum” diyen hastanın bu organı kurtarılamamış.

Birçok doktor dolaşan hasta, en sonunda doktor Guo’ya gelerek derdini anlatmış. Doktor kulağın geleneksel yollarla dikilemeyeceğini söyleyerek, bu yeni yöntemi kendisine önermiş. Bu teklifi hemen kabul eden hasta Ji, adım adım bir dizi ameliyattan geçmiş. Gelinen noktada hasta Ji’nin kolunda bir kulak büyüyor.