Tıp tarihinde bir ilk: Kolda kulak yetiştirildi!

Kulak kanseri hastası Sherrie Walter'in göğsünden alınan kıkırdaklar yeni bir kulak yetiştirebilmek için bileğine yerleştirldi.

Kulak kanseri olan ve kanserli hücreleri kafatasına kadar yayılan Sherrie Walter'in hem tek kulağı hem de kafatasından kemikler alınmak zorunda kalınca doktorlar protez kulak yerine çok daha zor bir işlem denediler ve göğüs kafesindan alınan kıkırdakları koluna yerleştirdiler. Bileğe çok yakın olan bu bölgede yeni bir kulak yetiştiren doktorlar 4 ayın sonunda kulağı koldan alıp gerçek yerine yerleştirdi.

Estetik olarak gerçek bir kulak görüntüsüne biraz uzak olsa da vücudun yeni kulağı kabul etmesinden sonra estetik operasyonlarda görüntüsü düzgünleştirilecek. Devrim niteliğindeki bu operasyon için Sherrie Walter "4 ay kolumda bir kulak taşımak bilim kurgu filmi gibiydi" dedi.