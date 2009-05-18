Kolbastı'da rekor denemesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Karadeniz Uşakları Kolbastı ekibi, dakikada 340 adımlık oyunla dünya rekorunu kırmak istiyor.



Ekibin Görsel Sanat Yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Engin Erşen, son birkaç yılda kolbastının, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük bir beğeni topladığını vurguladı.



Kolbastının, "tutkunun ve enerjinin dansı" olduğunu ifade eden Erşen, "Kolbastı, felsefik ve estetik derinliği olan son derece hareketli bir oyundur. Biz de bu hareketli oyunu daha da hareketlendirmek istedik ve yeni çalışmalar yaptık. Dünyanın en hızlı oyununu oynamaya karar verdik" dedi.



Uzun süredir bu konuda çalıştıklarını dile getiren Erşen, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda dakikada 340 adımlık bir oyun ortaya çıktı. Sağlam ve güvenilir adımlar tekniğiyle grup halinde en hızlı oyun oynama rekorunu kıracağız. Bunu da tek kişiyle değil en az 5 kişilik bir ekiple gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Kolbastının stilini, müziğini, hareketlerini daha çok mahalle içerisinde düzenlenen eğlencelerde oynanan oyunlardan aldığını anlatan Erşen, şöyle devam etti:



"Oyun, sadece müzik anlamında değil, dansla iç içe geçen, değişen ve kökleşen, doğayla ilgili serüvenlerini yaşantısına sokarak, yaşayarak ve de yaşatarak günümüze taşıdı. Biz de bunun üzerine yeni argümanlar, koreografiler ekledik. Bütün bunlara rağmen kolbastının referansı Faroz'dur. Faroz'dan gelen bu oyunu artık tüm Türkiye hatta dünya biliyor. Bunun için de biz ekip olarak çok çalışıyor, yeni projeler üretiyoruz. Dünyanın en hızlı oyununu oynayarak rekoru kıracağız. Rekor denemesi için tüm altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi gerekli olan, teknik ekip karşısında bu rekoru resmiyete dökmek."



Erşen, kolbastının strese iyi geldiğini, sevgiyi yaydığını savunarak, şunları kaydetti:



"Kolbastı bir antidepresan özelliği taşıyor. Bu oyunu oynayanlar tüm stresini atıyor ve rahatlıyor. Oynayanların dışında seyredenler de yerlerinde duramıyor, müziğin ritmine uyarak sürekli hareket ediyorlar. Konularında uzman kişiler bile kolbastının antidepresan ilaç olarak kullanılmasını istiyor."

