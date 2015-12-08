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Dünya

“Kolayca dizlerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim” diyen Sırbistan Savunma Bakanı Gaşiç istifa etti

Gaşiç'in özrü Başbakan tarafından “Bu tip bir davranışın özrü olmaz” sözleriyle kabul edilmedi

08 Aralık 2015 22:51

Sırbistan’da bir basın toplantısı sırasında fotoğraf çekmek için dizlerinin üzerine çöken kadın muhabire “Kolayca dizlerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim” diyen Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gaşiç, Başbakan Aleksandr Vuçiç tarafından görevden alındı.

Tüm hükümet adına herkesten özür dileyen Başbakan Aleksandar Vucic, “Gasic işini çok iyi yapan bir bakan ve kırk yıllık dostumdur ama bu laf üzerine hükümette kalması mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

Reuters’ın geçtiği habere göre, Gaşiç’in ifadeleri muhalefet, gazeteci meslek örgütleri ve kadın hakları savunucularının tepkisine yol açtı. Kadın-erkek eşitliğinden sorumlu hükümet yetkilisi Brankica Yankoviç, “Gaşiç yalnızca gazetecilere değil tüm kadınlara hakaret etmiştir. Davranışı kabul edilemez”derken, kadın muhabirin çalıştığı B92 televizyon kanalından yapılan açıklamada, “Hükümet gazetecilerin diz çökmesini istiyor” denildi.

 

‘Bu tip bir davranışın özrü olmaz’

 

Gelen tepkiler üzerine “Utanç verici davranışımdan ötürü özür dilerim” diyen Gasiç’in özrü, Başbakan Aleksandr Vuçiç tarafından “Bu tip bir davranışın özrü olmaz” sözleriyle kabul edilmedi. “Sırbistan’daki her kadını korumalıyız” diyen Vuçiç, Gaşiç’in daha fazla görevde kalamayacağını açıkladı.

 

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