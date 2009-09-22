Kolay taşınmanın püf noktaları

Taşınmanın, hayatta yapılabilecek en stresli aktivitelerden biri olduğu şüphesizdir. Ancak, doğru planlama ve hazırlanma ile bir sonraki taşınmanızı daha kolay hale getirebilirsiniz.

Bu liste, taşınma gününe kadar yapmanız gerekenler hakkında size yardımcı olacaktır.

1-2 hafta önce

• Sahip olduğunuz eşyaları objektif olarak değerlendirin. Hangilerini götürmeli, hangilerini bırakmalı veya atmalısınız? Fazla eşyanın, daha fazla taşınma maliyeti yaratacağını unutmayın. Atacağınız, bırakacağınız ve taşıyacağınız eşyaları ayırmakla işe başlayabilirsiniz.

• Eğer satış değeri olan eşyalarınız varsa, bu eşyalar için ilan verebilirsiniz.

• Paketlemeyi siz yaparsanız, uygun biçimde paketlenmeyen eşyalarda oluşabilecek hasarlardan siz sorumlu olursunuz.

• Paketleme işini kendiniz yapacaksanız, porselen yemek takımı, spesifik mutfak aletleri vb. gibi nadiren kullandığınız eşyalar öncelikli olmak üzere, kolileri hazırlamaya başlayın. Kolileri hazırladıkça üzerine içeriğini ve hangi odaya ait olduğunu yazmayı unutmayın ve kolilerin taşınamayacak kadar ağır olmamasına özen gösterin

• Yeni eviniz için bir yerleşim planı hazırlamaya başlayın. Önceden yapılan planlama, eşyalar geldiği anda karar verme stresini ortadan kaldırır. Spesifik eşyaları ayrıca planınızda belirtin.

• Gazete, dergi abonelikleri ve kredi kartı adres değişikliklerinizi yapın.

• Doğal gaz, elektrik, su, telefon, kablo tv, internet bağlantısı gibi aboneliklerinizi iptal ettirmek için gerekli başvuruları yapın. Yeni abonelikler için taşınmadan bir gün önce kullanıma hazır olacak şekilde başvurun, böylece taşınma günü her şey kullanıma hazır olmuş olur. Beyaz eşya ve mobilya gibi eşyalarınızın demonte edilmesi, taşınmaya hazır hale gelmeleri ve yeni evde tekrar kullanmaya hazır hale gelmeleri için ilgili yetkili servislerden randevu alın.

• Eğer doktorunuzu, diş hekiminizi ve veterinerinizi değiştirmek zorunda kalacaksanız, her birinden kayıtlarınızın bir kopyalarını rica edin.

• Taşınırken seyahat etmeniz gerekecekse, gerekli planlamayı/rezervasyonları yaptırın.

• Gıda alışverişlerinizi, taşınma günü buzdolabınızda en az miktar kalacak şekilde sınırlandırın. Tüm dondurulmuş gıdalarınızı tüketmeye çalışın. Çünkü taşınmaları zor olabilir ve kullanılamaz hale gelebilirler.

• Yeni evinizin temizlenmesi için gerekli kişilerle temasa geçin. Kendiniz de temizleyecek olsanız, mümkün olduğu kadar taşınma gününe yakın bir tarih seçin. Ev, bu süre zarfına muhtemelen boş olacağı için, temizliğin titizlikle yapılmasına, kuytu yerlerin ve eskiden mobilyaların durduğu yerlerin iyice temizlenmesine dikkat edin.

• Çocuklarınızın okul nakilleri için gerekli görüşmeleri yapın.

• Bankada bir kiralık kasanız varsa, yeni taşınacağınız yerdeki bir şubeye transferi için bankanızla görüşün.

• Eğer eviniz sigortalı ise, sigorta şirketinize uyarıp, poliçenizin yeni evinize transfer edilmesini veya iptal edilmesini sağlayın.

• Eğer banka hesaplarınızı başka bir şube/bankaya aktaracaksanız, bankanızla bu durumu görüşün.

• Eğer başka bir şehire taşınıyorsanız ve oraya arabanızla gidecekseniz, aracınızı servise sokmayı unutmayın. Ayrıca, araç içerisinde eşya konulabilecek bölmeleri boşaltmayı da unutmayın.

• Toksik veya yanıcı maddeleri tüketin yada imha edin. Petrol veya gazla çalışan soba, çim biçme makinesi vb. eşyalarınız varsa, depolarını boşaltın. Depoları dolu şekilde taşınmaları sakıncalıdır ve mümkün değildir.

• Kullandığınız beyaz eşyalar ve diğer elektronik eşyaların sökülmesi ve yeniden kurulması için yetkili servise ihtiyacınız olacaksa, randevu almayı unutmayın.

• Küçük yaşta olan çocuğunuz varsa, taşınma günü onunla ilgilenmesi için bir bakıcı ayarlamak isteyebilirsiniz.

• Eğer başka bir şehire taşınıyorsanız, birkaç günlük ihtiyaçlarınız için bir bavul hazırlayın.

• Nakliyecilerin kolaylıkla fark edebilmeleri için, son yüklenecek ve ilk açılacak kolilerinizi ayrı bir yere koyun.

• Mevcut tüm faturalarınızı ödeyin ve abonelikleri, eğer sizin üzerinizeyse, iptal ettirin. Transfer edilebilecek olanlar için yeni adresinizi bildirmeyi unutmayın.

• Eğer yeni evinize taşımak istiyorsanız, evinize özel yapılmış mobilyaları ve diğer demirbaş eşyaları demonte ettirin.

Taşınmadan 1-2 gün önce

• Buzdolabı ve derin dondurucunuzu boşaltın ve defrost işlemine başlayın. Her ikisini de dezenfekte edin, temizleyin ve havalanmalarını sağlayın.

• Evde kasanız varsa, içindekileri boşaltın. Önemli evraklarınızı, mücevher ve değerli eşyalarınızı güvenli bir yere, kiralık banka kasasına aktarın.

• Kamyon şoförüne yeni evinize nasıl gideceğini belirten bir kroki hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, cep telefonunuzu vermeyi unutmayın. Eğer, şehirlerarası bir taşınıyorsanız, size ulaşamadığı durumlar için alternatif bir kişinin telefonunu verin.

• Gelen kargo ve mektupları size yönlendirebilmeleri için, apartman/site görevlileri veya yöneticilerine yeni adresinizi bildirin.

Taşınma günü

• Nakliye firması yetkilileri evinize geldiğinde, tüm detayları ve evrakları tekrar gözden geçirin. Eşyaların taşınması sırasında, taşıyıcıları yönlendirin.

Yeni eve ulaşınca

• Nakliye taşıtları yeni evinize varmadan önce orada olmaya özen gösterin.

• Eğer yeni evinize nakliyecilerden önce ulaştıysanız, etrafı biraz toparlamaya çalışın. Böylelikle, nakliye elemanları eşyaları hemen yerine yerleştirebilir.

• Arabanızda bulunan eşyaları, evinize taşıyın.

• Eşyalarınızı koymak istediğiniz yerleri tekrar değerlendirin.

• Nakliye firması tarafından montajı ve bağlantısı yapılacak eşyalarınız durumunu kontrol edin. Aksi durumlarda, gerekli hatırlatma ve uyarıları yapın.

• Bir kişinin eşyalar boşaldıkça eşya listesini kontrol etmesi faydalı olur. Başka bir kişi de, taşıyıcı elemanları eşyaları koymaları gereken yerler için yönlendirebilir. Tüm eşya ve koliler taşındıktan sonra, ilk birkaç gün ihtiyacınız olacak eşyaların bulunduğu kolileri öncelikle açmaya başlayın.