Kolay değildi

Antalya'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde Türkiye galası yapılan 'Güreşçi' filminin başrol oyuncularından Marisa Tomei, sete adım atar atmaz striptiz yaptığını söyledi.



45'inci Altın Portakal Film festivali ile birlikte yapılan uluslararası festival kapsamında gelen ünlü Amerikalı oyuncular arasında yer alan Maria Tomei, dün gece Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen galaya katıldı. Bugün de basının karşısına çıkan romantik- komedi filmlerinin Oscarlı ünlü yüzü Tomei, konakladığı Hillside Su Otel'deki toplantıda sempatik ve samimi tavırlarıyla ilgi odağıydı.



3 kez striptiz yaptı



G-string külot ve üstsüz dans sahnelerinde başarılı bir performans sergileyen 44 yaşındaki Amerikalı aktrist, başrol oyuncusu Mickey Rourke'ye Oscar getirmesi beklenen filmde striptizci rolünü canlandırdı.



Yönetmenin ilk olarak ne kadar çıplak olacağını söylediğini anlatan Tomei, sete girer girmez striptiz yaptığını belirtti. Film boyunca biri 2 dakika süren 3 striptiz sahnesiyle dikkati çeken ünlü oyuncu, bu bölümlerde hızlı yaşantısıyla bilinen Mickey Rourke'nin deneyimlerinden yararlandığını kaydetti.



Rourke'nin bu konuda deneyimli olduğunu söyleyerek kendisine yardım ettiğini belirten Tomei, ayrıca striptiz dersleri alan bir arkadaşının aracılığıyla profesyonel striptizci Misty'den özel dersler aldığını söyledi. Birçok striptizcinin belli şablonları olduğunu öğrendiğini belirten Tomei, "Koreografiyi ezberleyip yapabilirim diyebileceğiniz bir dans değil" diye konuştu.



Film çekilmeden önce kendisini striptiz kulübüne götürmelerini istediğini anlatan Tomei, "Gider gitmez 'Aman tanrım, bu hareketleri nasıl yapacağım' dedim. Çok iğrençti, kötü kokuyordu. Benim için 2 kez temizlediler. Eminim o kulüp hiç bu kadar temiz olmamıştır" dedi.



Bu sahnelerin çekimlerinin hiç kolay olmadığını belirten Tomei, "Ama Mickey Rourke bu kulüpler konusunda çok tecrübeli olduğunu söyledi. Fizikî açıdan zordu. Atletik olmalısınız. Zorlandım ama dans etmeyi sevdiğim için yaptım. Rourke çok yardım etti. Çünkü o kadar heyecanlandı ki, ertesi gün evime çiçek gönderdi. Bu konularda şakalar yaparak beni rahatlattı" diye konuştu.



Artık sevimli rolleri sevmiyorum



Filmde seksi bir striptizciyi oynayan Tomei, "Sevimli bir yüzüm olduğu için, bana tatlı roller vermek istiyorlar; ama böyle karakterleri canlandırmayı çok sevmiyorum. Çok tatlı roller bana çekici gelmiyor" diye konuştu.



Annesi ile Ürgüp'e gitti



4. Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin kapanış filmi 'The Brothers Bloom'un başrol oyuncusu Oscar'lı aktör Adrien Brody, annesi ünlü foto muhabiri Sylvia Plachy ile birlikte Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gitti. Brody ve Plachy, öğle saatlerinde Antalya'dan helikopterle Ürgüp'e geçti.



