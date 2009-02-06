Kolay ağaç dikme aleti

Mersin'in Anamur ilçesi Orman İşletme Müdürü Nusret Görür'ün tasarımını yaptığı toprak işleme aleti, ağaçlandırma çalışmaları sırasında kolaylık sağlıyor.



Nusret Görür, özellikle taşlık alanlardaki ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında dozer ve insan gücü ile işlenemeyecek yerlerde kullanmak üzere ''riper'' adını verdiği ve tasarımını kendisinin yaptığı toprak işleme aletini hizmete soktuklarını söyledi.



Aleti bir firmaya 2 bin lira karşılığında yaptırdıklarını belirten Görür, ''Alet yaklaşık 100-120 santimetre derinliğe kadar kadar kazabiliyor. Bu aletle fidan dikmek için normalden daha derin çukurlar açabiliyoruz. Böylece fidanın kökleri toprakla daha iyi buluşabiliyor ve verim artıyor'' dedi.



Alet sayesinde iş gücü ve zamandan da tasarruf sağladıklarını bildiren Nusret Görür, Anamur'da bu yıl 2 bin hektar alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması yapacaklarını ifade ederek, ''bunun 1500 hektarı sedirden, 500 hektarı da kızılçam ormanlarından oluşacak. 1 milyon fidan ile 1 milyon tohum ekeceğiz. Çalışmalarımıza başladık ve yıl sonuna kadar devam edecek'' diye konuştu.

