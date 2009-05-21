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Sağlık

Kolanın fazlası kalp krizine neden olabilir

Yürütülen bir araştırma, aşırı kolanın vücutta potasyum seviyesini düşürdüğünü ortaya koydu.

21 Mayıs 2009 03:00

Yunanlı bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırma, aşırı kolanın vücutta potasyum seviyesini düşürdüğünü ortaya koydu.

Ioannina Üniversitesi tarafından uzmanlarına göre fazla kola kalp ritminin bozulmasına, kalp krizine ve kasların kasılıp kalmasına yol açabiliyor.

2007'de dünya çapında kola ve şekerli gazlı içecek tüketimi 552 milyar litreydi. Yani her insana yılda 83 litre düşüyordu. Bu oranın 2012'de 95 litreye çıkacağı öngörülüyor.

Vatan'daki habere göre günde 3 litre kola içen 21 yaşındaki bir hastada alp tıkanıklığı yaşandığı ancak kolayı bırakıp potasyum takviyesi aldığında tamamen iyileştiği gözlendi. Kolanın daha önce de obezite, diş çürümesi, diyabet ve kemik dokusunu zayıflatma gibi sorunlar yarattığı da ortaya çıkmıştı. Bilim insanları yüksek orandaki şeker ve kafeinin vücuttaki potasyumu yok ettiğini tahmin ediyor.

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