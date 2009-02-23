‘Kolajname’ sergisi Ankaralılarla buluştu

Türkiye'de kolaj çalışan sanatçıları ilk kez bir araya getiren ''Kolajname'' adlı sergi, başkentli sanatseverlerle buluştu.



Küratörlüğünü Muzaffer Tire'nin yaptığı karma resim sergisi, Gazi Üniversitesi Resim Bölümü Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.



Sergide, Adana, Ankara, Antakya, İstanbul, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden 26 sanatçının, 50'ye yakın eseri yer alıyor.



Küratör Tire, yaptığı açıklamada, serginin ilkini Adana'da açtıklarını, beğeni üzerine sergiyi daha sonra Antakya ve Mersin'e götürdüklerini söyledi.



Türkiye'deki karma sergilerle kolaj çalışan sanatçıların eserlerine tek tek rastlandığını ancak bu sanatçıları bir araya getiren böyle bir serginin ilk kez yapıldığını vurgulayan Tire, bu projeyle Anadolu'da sanatla uğraşan genç yeteneklerin metropol şehirlerde de tanınmasını amaçladığını bildirdi.



Sergiye kar elde etmeden küratörlük yaptığını belirten Tire, sanatçıların çalışmalarını Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de de görücüye çıkarmayı planladıklarını dile getirdi. Tire, öğrenim hayatının geçtiği Gazi Üniversitesine de bir sanatsal çalışmayla tekrar dönmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini kaydetti.



Kolajda duayenlerden sayılan sanatçı Lütfü Günay, kolajla resme yabancı olan unsurları estetik duyarlılık içerisinde bu sanata katmaya çalıştıklarını ve aslında kendi içselliklerini bu ürünler vasıtasıyla dışa yansıttıklarını anlattı. Günay, ''İçsellikten çıkarak yeni bir düzen yaratma var burada'' dedi.



Sergide, Muzaffer Tire, Soner Tire, Ilgın Toprak, Serdar Şahin, Asuman Sevdinli, Ülkü Kaya Karabiber, Hakan Demir, Kazım Artut, Esra Güneyli, Ela Seda Erallı, Seher Havva Çoköz, Murat Kalaoğlu, Redi Sait Toprak, Nurtaç Özler, Lütfü Günay, Ülkü Yalım Günay, Bünyamin Balamir, Nur Gökbulut, Ünal Kuş, Varol Topaç, Berna Özlem Özcan, Birol Özer, Ayla Aksoyoğlu, Nurseren Tor, Abdulkadir Açar ve Belgin Alagöz'ün eserleri yer alıyor.



Sergi 28 Şubat’a kadar açık olacak.



(AA)

