Kola gençleri şiddete yönlendiriyor!



T24 - Kola ve benzeri gazlı içecek içen ergenlerin bunları içmeyen yaşıtlarına göre daha kavgacı olduğu ve onlardan daha çok silah taşıdığı ortaya çıktı.













Beslenmenin davranış üzerine etkisi üzerine yapılan araştırma gazlı içeceklerin şiddete sebep olduğuna dair kesin kanıtlar sunamasa da bulgular tamamen bu tarz içeceklerin aleyhinde...





ntvmsnbc'nin Discovery News'un dayandırdığı habere göre; Harvard Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezinin yaptığı çalışmada alkol, tütün ve ailece birlikte yemek yemek gibi faktörler eşitlendiğinde bile gazlı içecek tüketenlerin kavgaya ve itip kakmaya daha yatkın olduğu görüldü.





Katile 'Kola' indirimi





Üstelik bu iddia ilk kez gündeme gelmiyor. 1979'da San Francisco'da görülen bir cinayet davasında davalının sağlık bir beslenme şeklinden Coca-Cola ve abur cubura yönelmesinin katilin davranışlarında etkili olduğu savunulmuştu. Savunma mahkemeyi ikna ederek davalının yatması gerekenden daha az bir hapis cezası almasını sağlamıştı.











