Kokulu mumlar sigara kadar zararlı çıktı!

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Bilim adamları kokulu mumların sigara dumanı kadar toksik madde yaydığını açıkladı.Araştırmanın başında bulunan Dr. Amid Hamid “İyi havalandırılmamış, camları kapalı ve küçük ortamlarda yakılan mumlar havayı kirletiyor; astım ve egzama gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Her gün mum yakmayın ya da yaktıktan sonra odayı iyice havalandırın” dedi.Habertürk