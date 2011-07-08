Kokulu mumlar sigara kadar zararlı çıktı!

T24 - ABD’deki Güney Carolina Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada kokulu mumların en az sigara dumanı kadar zararlı olduğu ortaya çıktı.
Bilim adamları kokulu mumların sigara dumanı kadar toksik madde yaydığını açıkladı.
Araştırmanın başında bulunan Dr. Amid Hamid “İyi havalandırılmamış, camları kapalı ve küçük ortamlarda yakılan mumlar havayı kirletiyor; astım ve egzama gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Her gün mum yakmayın ya da yaktıktan sonra odayı iyice havalandırın” dedi.
Habertürk