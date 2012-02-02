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Sağlık

Kokulu mumlar alerjiyi tetikliyor

Uzmanlar alerjisi olanların oda parfümlerinden ve kokulu mumlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Uzmanlar alerjisi olanların oda parfümlerinden ve kokulu mumlardan uzak durması gerektiğini belirtti.
 
 
Amerikan Alerji, Astım ve Bağışıklık Sistemi Üniversitesi (ACAA)’nın yıllık olağan toplantısında bir araya gelen Alerji uzmanları evdeki kötü kokulardan kurtulmak için sıkılan ev parfümlerinin ve kokulu mumların alerjisi olan kişiler üzerinde olumsuz etki yarattığını bildirdi.


Alerjisi olanların bu tarz kokulara düşünüldüğünden daha duyarlı olabileceği üzerinde duran uzmanlar üzerinde “Yüzde 100 doğal” yazan ürünlerin bile çok tehlikeli kimyasallar yaydığını belirtti.


ACAA’nın Başkanı Stanley Fineman şöyle konuştu “Oda parfümleri ve kokulu mumlar alerjiyi tetikleyebilir ya da astım rahatsızlığı olanların sağlık durumunu kötüleştirebilir. En güvenli seçenek bu tarz kokuların emdiği ve havaya verdiği kimyasallardan uzak durmak.”

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