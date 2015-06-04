Koku alma duyunuz kaç yıl yaşayacağınızı söylüyor

ABD 'deki Columbia Üniversitesi'nden bilim adamları, 65 yaş ve üzerindeki 1169 katılımcıya yaklaşık 40 farklı madde koklattı. Katılımcılardan kokladıklarının ne olduğunu çok seçenekli listede işaretlemelerini isteyen bilim adamaları, daha sonra bu kişilerin sağlık durumu ve yaşam tarzına ilişkin verileri inceledi.

Ayırt etmekte zorlananlar daha hızlı hayatını kaybedebilir

"Annals of Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kokuları ayırt etmekte zorlanan 349 kişinin bir hastalıktan ya da kaza sonucu 4 yıl içinde öldüğü tespit edildi. Araştırmaya imza atanlardan Dr. Davangere Devanand, ölüm riskinin koku duyusundaki azalmaya bağlı olarak arttığını belirtti. Devanand, araştırmanın yalnızca yaşlıları kapsadığına dikkati çekerek ileri yaşta olmayanlar için de koku duyusundaki azalmanın ani ölümün göstergesi olup olmadığını söylemek için başka deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Teşhis edilmemiş bir hastalık olabilir

Bilim adamları, koku duyusundaki azalmanın teşhis edilmemiş ağır bir hastalığın belirtisi olabileceğine, ayrıca bazı "kazalara" da davetiye çıkarabildiğine dikkati çekti. Koku duyusu azalan yaşlıların bozulmuş bir yiyeceği yiyebileceği, gaz kaçağı ya da yangında zehirlenebileceği ifade edildi.