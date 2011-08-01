-KÖKSAL'IN ACI GÜNÜ KIRIKKALE (A.A) - 01.08.2011 - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal'ın 86 yaşındaki annesi Nadire Köksal'ın cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi. Yaklaşık 2 yıldır Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören ve dün akşam hayatını kaybeden Nadire Köksal'ın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak Kırıkkale Nokta Camisi'ne getirildi. Köksal için burada düzenlenen cenaze törenine Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Çorum Valisi Nurullah Çakır, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Bahrettin Demirer, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, Kırıkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Köksal'ın cenazesi, daha sonra doğduğu yer olan Ahılı köyüne götürüldü. Köksal'ın cenazesi, dualar eşliğinde aile kabristanına defnedildi. Defin işleminin ardından Oğuz Kağan Köksal, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile taziyeleri kabul etti.