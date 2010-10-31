-KÖKSAL: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, saldırganın kimliği ve patlayıcının cinsi konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile ortak basın toplantısı düzenleyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin, şu bilgileri verdi: ''Bugün Taksim Meydanı'nda saat 10.40 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün görev yaptığı noktada emniyet personelimize yönelik bir erkek şahıs tarafından gerçekleştirilen eylem neticesinde eylemi gerçekleştiren terörist olay yerinde ölmüş, meydana gelen patlama sonucunda 5'i ağır olmak üzere 15 polis memurumuz ve 17 vatandaşımız toplam 32 kişi yaralanmıştır. Öncelikle bu menfur saldırıda yaralanan polis memurlarımıza, emniyet teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize ve yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Durumu ağır olan polis memurlarımızın durumlarının gayet iyi olduğunu ve hastanede tedavilerinin devam ettiğini de ifade etmek istiyorum. Özellikle yaralanan polis memurları ve sivil vatandaşlardan durumu hafif olan 23 kişi ayakta tedavi edilmişler. Diğer yaralıların da tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde eylemi gerçekleştiren kişinin bulunduğu yerde el butonu düzenekli patlamamış plastik maddede de ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili çalışmaları, emniyet teşkilatımız bütün birimlerimiz birbiriyle koordineli şekilde yoğun sürdürmektedirler. Bölgedeki MOBESE kameraları vasıtasıyla eylemcinin bu eylemi düzenlerken yapmış olduğu eylemin niteliği yönünde çok detaylı bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili gelişmelerden yeni elde edeceğimiz bilgileri basınımızla paylaşmaya devam edeceğiz.'' Mutlu, bu tür eylemleri şiddetle kınadıklarını ifade ederek, ''Olayda hedef güvenlik güçlerimiz olmakla birlikte sivil vatandaşlarımızın da etkilenmiş olması, terörün ne derece acımasız olduğunu gösteren yeni bir görüntü. Bu bir insanlık suçudur ve bu suçu işleyenlerin çıkış yolu yanlıştır. Bu tür eylemlerle hiçbir şekilde, ülkemizde, milletimizin içerisinde bir huzursuzluk yaratarak, netice elde etmeleri de asla mümkün değildir'' dedi. -KÖKSAL VE MUTLU SORULARI YANITLADI- Ortak açıklamanın ardından Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve Vali Mutlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Bir gazetecinin ''saldırganın patlattığı bomba türü ve kimliği belirlendi mi?'' yönündeki sorusuna Köksal, ''Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Patlayıcının cinsi miktarı, patlayış şekli, bunlar parçalar üzerinden gidildiği için, tabii ki tek tek parçalar üzerinden gidildiği için biraz zaman alıyor. Tüm materyaller inceleniyor'' dedi. Köksal, bir gazetecinin eylemcilerin sayısına ilişkin sorusu üzerine de ''Bir eylemci ölü olarak ele geçti. Bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız'' diye konuştu. Olay yerinde farklı bir malzeme ele geçirilmediğini de belirten Köksal, ekiplerinin incelemelerini sürdürdüklerini kaydetti. Köksal, ''Vatandaşlarımıza ve personelimize tekrar geçmiş olsun. Bu olaylar personelimizin çalışma azmini hiçbir zaman kırmayacak. Olaylara eskisinden daha hızlı, daha yüklü ve daha iyi yaklaşarak çalışmalarını sürdüreceklerdir'' dedi. Bir gazetecinin, ''olay yerinde 2 saldırganın bulunduğu ve birinin kaçarken bacağından vurulduğu'' yönündeki iddiaları sorması üzerine ise Vali Mutlu, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Meydana gelen olayla ilgili gerekli çalışmaların ardından basına bilgi verileceğini ifade eden Mutlu, açıklamanın ardından Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile birlikte Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın makamına çıktı. Öte yandan olayla ilgili Taksim Meydanı'nda bulunan MOBESE kameraları ile bazı iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinin de inceleme altına alındığı öğrenildi.