-Köksal: ''BDP boy göstermekten kaçınmalı'' TBMM (A.A) - 15.11.2011 - Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kaan Köksal, ''BDP'nin terörist cenazelerinde boy göstermekten, KCK ve terör örgütünün eylemlerini meşru göstermekten kaçınmasında fayda var'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında BDP tarafından verilen gensoru önergesi üzerinde konuşan MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz, gensorunun amacının ''KCK operasyonlarının durdurulması'' olduğunu iddia etti. Her zaman ''önce ülkem'' dediklerini vurgulayan Korkmaz, MHP'nin gensoruya ret oyu kullanacağını ve şer girişimlere izin vermeyeceğini söyledi. Korkmaz, ''Gün, kısır çekişmeler günü değildir'' diye konuştu. KCK'nın akşamdan sabaha ortaya çıkmadığını kaydeden Korkmaz, ''Devletin bütünlüğüne meydan okuyor ve siz de bunu görüyordunuz. Yıllarca KCK'nın varlığına ve faaliyetlerine seyirci kaldınız. Bölgede paralel devlet kurulması girişimlerini görmezden geldiniz. Şimdi aklınız başınıza yeni mi geldi?'' diye sordu. Korkmaz, AK Parti döneminde şehit sayısının arttığını savunarak, ''Bir de Habur görüntüleri var ki, hem Beşir Atalay hem de İdris Naim Şahin bunu ezikliğini hayatları boyunca taşıyacaklardır'' dedi. ''Şahin'in kafasının karışık olduğunu'' savunan MHP'li Korkmaz, ''Ne dediği belli değil. Bir sürü laf kalabalığı. Bir saat konuşup hiç bir şey söylemiyor'' diye konuştu. Korkmaz, ''Göreve geldiğinizden beri kırdığınız potlar tahammül sınırlarını aştı. Ya görevinizi ciddiyetle yapın ya da komedi dükkanınızı başka yerde açın'' dedi. Korkmaz, Hükümeti ve İçişleri Bakanlığından terör örgütü ve KCK'ya yönelik operasyonlara hız kesmeden netice alıncaya kadar devam etmesini beklediklerini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi. AK Parti adına konuşan Kırıkkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kaan Köksal, demokratikleşme yolunda AK Parti hükümetlerinin ciddi mesafe katettiğini söyledi. KCK yapılanmasına karşı operasyonların anayasa ve hukuka aykırı yapıldığı iddialarının ''asılsız ve gerçek dışı olduğunu'' belirten Köksal, şunları kaydetti: ''Terör örgütü isim değiştirerek eylem ve işlemlerini sürdürüyor. KCK, terör örgütünün yeni şekli olarak karşımıza çıkıyor. KCK, illegal bir çatı örgütüdür. Örgütün başı Öcalan'dır ve Kandil'den yönetilmektedir. KCK'ya sivil toplum örgütü adı takmak suretiyle bu örgütün bölücü amacını gizlemeye çalışmanın hiç bir anlamı yok. KCK çerçevesinde gözaltına alınan yerel yöneticiler, siyasi gerekçelerle gözaltına alınmamışlardır. Suçlara karışanlar gözaltına alınmıştır. Tutuklama sayıları abartılmaktadır. 'Binlerce tutuklu' ifadeleri gerçek dışıdır. KCK operasyonlarına karşı olmamak terör örgütün siyasi ve sosyal gelişimini desteklemek anlamına gelmektedir.'' ''BDP'nin terörist cenazelerinde boy göstermekten, KCK ve terör örgütünün eylemlerini meşru göstermekten kaçınmasında fayda var'' diyen Köksal, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesinden taviz vermeden ''inadına özgürlük ve inadına demokrasi'' demeye devam edeceklerini ifade etti. Köksal, ''AK Parti olarak bu ülkenin harcıyız'' dedi. Sataşmadan dolayı söz alan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ise ''Demokratik siyasetin kanallarını tıkarsanız dağın kanallarını açarsınız'' diye konuştu.