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Dünya
Deutsche Welle

'Kokpitten alışılmadık sesler duyuldu'

Mısır'da düşen Rus yolcu uçağının kara kutuları üzerinde süren incelemeler yeni bulgular ortaya koydu.

03 Kasım 2015 22:40


Rus havacılık tarihinin en ağır kazası ile ilgili soruşturma, incelenmeye başlanan kara kutular üzerinde yoğunlaştı. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda cumartesi günü içindeki 224 kişiyle düşen Rus yolcu uçağı ile ilgili olarak yeni bulgulara ulaşıldı. Biri kokpitteki ses kayıtlarını içeren iki kara kutu üzerindeki çalışmalarını sürdüren uzmanlar, felaketin hemen öncesinde kokpitten 'alışılmadık' sesler duyulduğunu bildirdi. Rus Interfax haber ajansının haberine göre bu seslerin hemen öncesinde pilotlar ve kabin ekibi arasında normal konuşmalar kaydedilmişti.

Rus yetkililer Şarm El Şeyh'ten St.Petersburg'a gitmekte olan Metrojet Havayollarına ait Airbus A321 uçağının havada parçalandığını tahmin ediyor. Rus yetkililerin ardından ABD'li güvenlik uzmanları da uydu fotoğrafları üzerinden yaptıkları inceleme sonucu uçağın vurulmuş olamayacağını bildirdiler. Rus yetkililer de uçak enkazının dışarıdan bir hasarı yansıtmadığını açıklamıştı.

Işık topu bilmecesi

Amerikan televizyon kanalları CBS ve NBC, Amerikan uydu görüntülerinde uçağın düştüğü an Sina bölgesinde bir ışık topu tespit edildiğini, ancak uçağın vurulduğuna dair bir işaret bulunmadığını bildirdi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ise uçağı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in vurduğuna dair iddialara atıfla, IŞİD propagandası tehlikesine karşı uyardı. Sisi İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği mülakatta, 'bu yöndeki propagandanın Mısır'ın istikrar, güvenlik ve imajına zarar vermeye yönelik bir araç olduğunu' söyledi. Uçağın düşmesinden birkaç saat sonra internette 'IŞİD'in saldırıyı üstlendiğine dair' bir yazı ortaya çıkmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da olası bir saldırının Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarına karşılık olabileceğine dair spekülasyonlara tepki göstererek, bunların tamamen yersiz ve temelsiz olduğunu belirtti. Peskov, Rus medyasında yer alan, enkaz bölgesinde uçağa ait olmayan bazı parçalar bulunduğu yönündeki haberleri teyit etmedi.

Sibirya merkezli havayolları şirketi Kolavia, 18 yaşındaki uçakta teknik hatanın ya da deneyimli pilotun bir hatasının söz konusu olamayacağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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