Kokpiti basan yolcu kalkış öncesi uçak camından atlamaya çalıştı

ABD’de American Airlines’a ait bir uçakta yolculardan biri, uçağın kalkmasından hemen önce kokpiti bastı. Yolcu, kokpit camından aşağı atlamaya çalıştı.

ABC News muhabiri Sam Sweeney, American Airlines’a ait bir uçak kalkmadan önce yaşananları aktardı.

Bir yolcunun kokpiti bastığı, uçuş kontrollerini bozduğu ve daha sonra camdan atlamaya çalıştığı belirtildi.

Pilotun yolcuyu durdurduğu aktarıldı.

Havayolu tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat üyelerimizi, zor bir durumun üstesinden gelmekteki profesyonelliklerinden ötürü tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.