Kokoreççiye pompalı tüfekle ateş açtılar

Ataşehir'deki bir kokoreççiye motosikletli 2 kişi pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda dükkan sahibi İsmail Öztekneci bacağından yaralandı. Saldırganların motosiklet seyir halindeyken pompalı tüfekle tek el ateş etmeleri işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öztekneci'nin tehdit aldığı için şikayetçi olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ramazan Eğri’nin haberine göre, olay saat 03.00 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Düzenli Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki kokoreççi dükkanına gelen motosikletli kimliği belirsiz 2 kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Motosiklet seyir halindeyken arkada oturan maskeli şüphelinin tek el ateş açtığı saldırıda dükkan sahibi İsmail Öztekneci (50) bacağından yaralandı. Öztekneci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kask takmış motosiklet sürücüsü ve maskeli saldırgan polis tarafından aranıyor.

Tehdit aldığı için müracatta bulunmuş

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli 2 kişinin geldiği ve motosiklet seyir halindeyken arkada oturan maskeli saldırganın ateş ettiği görünüyor. İsmail Öztekneci'nin tehdit aldığı ve polis merkezine müracaatta bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.