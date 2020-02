Kokoreççi, sokak köpeklerini ninni söyleyerek uyutuyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da kokoreç ustası Sercan Üçtepe (29) yıllardır tezgahının çevresinde beslediği sokak köpeklerini gece tezgahını kapattıktan sonra ninni söyleyerek uyutuyor.

Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’nde 16 yıldır kokoreççilik yapan Sercan Üçtepe, ilk günden bu yana bölgedeki sokak köpeklerini dost edindiklerini ve bir aime olduklarını belirtti. Hayvanları çok sevdiğini belirten Üçtepe, sokak köpeklerinin gıda başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılamaya çalıştığını dile getirdi. Üçtepe, tezgahını gece geç saatlerde kapattığını ve kalan kokoreçleri de köpeklere verdiğini kaydetti. Köpeklerin kokoreç yemeye bayıldığını ifade eden Sercan Üçtepe, \'Dobi\' adını verdiği köpeğin kokoreç yemeden yatmadığını belirtti.

Babasının açtığı tezgahta yıllardır severek bu işi yürüttüklerini söyleyen Üçtepe, işlerinin gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle baçı tehlikelerle de karşılaşabildiklerini bildirdi. Bu tehlikelere karşı köpeklerin kendilerini koruduğunu söyleyen Üçtepe, şöyle konuştu:

\"Köpeklerimiz öyle hayvanlar ki; 6’ncı hisleri kuvvetli olduğu için kimin zarar vereceğini, kimin zarar vermeyeceğini anlıyorlar. Ona göre de koruma iç güdüsüyle burayı ve bizleri sahipleniyorlar. O yüzden bazı arabaları tezgaha yaklaştırmıyorlar. Bazı müşteriler ise geliyor ve onları çok seviyor. Masalarına çağırıp kokoreç yediriyorlar. İnsanlar hem kokoreç yiyor, hem de hayvan sevgisini tadarak buradan mutlu ayrılıyorlar.\"

Sercan Üçtepe, tezgahını kapattıktan sonra ninni söyleyip, köpekleri uyuttuğunu ifade etti. Kokoreç yemeye gelen bir müşterisinin çektiği videoda bir köpeği ninni söyleyerek uyuttuğu görülen Sercan Üçtepe, \"Videoda gördüğünüz köpeğe ve diğerlerine ben her gece ninni söylerim ve öyle uyurlar. Zaten ninniye girdiğim an esnemeye başlarlar. Böylece kendilerini güvende hissederler. Kucağımda uyuduktan sonra biraz ilerde yuvaları var. Yuvalarına götürüp yatırıyoruz. Yaklaşık 16 yıldır burada onlarla bir aile olduk\" dedi.

