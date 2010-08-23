Kokmasın diye cesedin yanına vantilatör!

T24- Yenibosna Çobançeşme Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin üç gün önce işlendiği ve cesedin kokmaması için yanına çalışır halde vantilatör bırakıldığı ortaya çıktı.



Mimar Sinan Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın bodrum katında oturan Gülbeyaz Aslan'a (44) ulaşamayan kızı, öğlen saatlerinde eve geldi. Üç gündür annesiyle görüşemediği öğrenilen genç kız, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeriye girmek istedi.



Durumu fark eden komşular polise haber verirken, olay yerine gelen polis ekipleri kızın talebi üzerine eve girince korkunç manzarayla karşılaştı. Gülbeyaz Aslan'ın, boğazı kesilerek öldürüldüğü ve cesedinin kokmaması için yanına çalışır halde vantilatör bırakıldığı ortaya çıktı.