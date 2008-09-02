'Kokain çekmeyi severdim'

Oscar ödüllü İngilis aktris Helen Mirren, geçmişte kokain çekmeyi sevdiğini; ancak bir Nazi savaş suçlusunun kokain ticaretinden kazandığını öğrenince bu uyuşturucuyu bıraktığını söyledi.



"Kraliçe" filmindeki rolüyle Oscar'a layık görülen 63 yaşındaki aktris, GQ dergisinde yayınlanan söyleşisinde, gençken marihuana ve kokain kullandığını belirterek, "Kokaini severdim. Asla çok çekmedim, sadece partilerde birazcık kullandım" dedi.



Mirren, 1980'lerin başında "Lyon kasabı" lakaplı Nazi savaş suçlusu Klaus Barbie'nin yakalanması üzerine, kullandığı kokainin, Güney Amerika'da saklanan ve bir kokain baronu olduğu ortaya çıkan bu korkunç adamla bağlantısı olduğunu anladıktan sonra kokain çekmekten vazgeçtiğini söyledi.



Yoksulluk içinde geçen gençlik döneminde hırsızlık yaptığını da itiraf eden ünlü aktris, bir film yıldızı olmanın getirilerinden faydalandığını; ancak hâlâ kendi saçlarını kendisinin kestiğini bildirdi.



Kraliyet yanlısı olmadığını, ancak "Kraliçe" filminden sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in hayranı haline geldiğini belirten Mirren, "Delirmemesi mucize. Ne seçtiği, ne de özellikle istediği bir hayatı yaşarken muhteşem bir şey başaran olağanüstü bir insan" diye konuştu.



