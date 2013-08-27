Kokain beynin yapısını değiştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre kokain, burna çekilir çekilmez birkaç saat içinde beynin yapısını değiştiriyor.

Kokain alışkanlığının da bununla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Sonuçları Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kokain alımından hemen sonra beyinde öğrenme ve hafızayla bağlantılı ağaç dalına benzeyen yeni yapılar oluşmaya başladı.

Bu değişim, beyinde planlama ve karar vermeden sorumlu ön bölümde meydana geldi.

Kokain enjekte edilen hayvanların davranışları da değişti.

Sonrasında hayvanlar iki odacığın önüne bırakıldı. Fareler, vücutlarına kokain şırınga edilen odacığı tercih etti.

Canlı hayvanların beynindeki değişim lazerli mikroskoplarla tepsit edildi.

California Üniversitesi'nden Dr. Linda Wilbrecht'e göre koakin kullanımı beyinde yeni yapıların oluşmasını sağlıyor. Bu yapılar arttıkça uyuşturucu hakkında daha fazla şey öğreniyor.

Wilbrecht, "Bu bize uyuşturucu kullanımının nasıl daha fazla uyuşturucu arama davranışını tetiklediğini gösterebilir" dedi.

BBCTürkçe