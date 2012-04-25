Kokain beyni iki kat yaşlandırıyor

Bilim insanları, kokainin, beynin yaşlanmasını hızlandırdığını ve uyuşturucu madde kullanan insanların beyin hacimlerinin, kullanmayan insanlara kıyasla her yıl iki kat daha fazla azaldığını tespit etti.

Beyin yaşlandıkça, kaçınılmaz olarak nöron hücrelerinden oluşan dokusu gri maddeyi kaybediyor. Gri maddenin yaş ilerledikçe azalması, hafıza kaybı ve diğer zihinsel sorunları da beraberinde getiriyor.

Araştırmada yer alan İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden Karen Ersche, LiveScience sitesine, orta yaşlı kokain bağımlısı insanların yaşlanmaya dair birçok belirti gösterdiklerini, idrak yeteneklerinde azalma yaşandığını belirtti.

Ersche ve meslektaşları, araştırmalarında kokain bağımlısı olan ve olmayan 60 kişilik iki ayrı grup kurdu. Kokain kullanmayan gruptakiler, yaş, cinsiyet ve sözel IQ alanlarında kokain kullanan gruba yakın kişilerden seçildi. Gruplardaki kişilerin beyinlerindeki gri madde, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) analiziyle ölçüldü.

Sonuçlara bakıldığında, koakin bağımlısı yetişkinlerin bağımlı olmayanlara kıyasla beyinlerindeki gri madde azalmasının iki katı fazla olduğu tespit edildi. Bağımlılarda azalma miktarı yılda 3.08 milimetre iken, bağımlı olmayanlarda bu rakam 1.69 milimetre olarak tespit edildi.

Elde edilen sonuç, kokain bağımlılarının grubundan alkol bağımlısı olanlar çıkarıldığında (16 kişi) değişmedi. Böylece, gri madde azalmasında ana etkenin kokain olduğu anlaşıldı. Ersche, insan beyni üzerinde test etmek mümkün olmasa da, beyin atrofisinin (beynin hacminin küçülmesi ve yeteneklerini yitirmesi) oksidatif stresten de kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti.

Oksidatif stres, reaktif oksijen türleri adı veriken düzensiz moleküllerden kaynaklanıyor. Bu rahatsızlık, vücut düzensiz molekülleri atamadığı veya neden oldukları zararı onarmak isterken hastalık belirmesinden kaynaklanıyor.

Gençler de kullam artıyor

Ersche, uyuşturucu madde kullanımından kurtulmak için tedaviye ihtiyaç duyan insan sayısının giderek arttığını, en çok tedaviye ihtiyacı olan neslin ise İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 1960’lı yılların ortasına kadar doğan Baby Boomers olduğunu söyledi.

Dünyada, aralarında sadece bir kez deneyenler olmak üzere 21 milyon kokain kullanıcısı var. ABD’de 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 1’i kokain kullanıyor. Ersche, uyuşturucu tedavilerinin gençlere odaklandığını ancak yaşlı bağımlılara fazla dikkat etmediğini belirtti.

Ersche, “Yaşlı insanlarda uyuştucu bağımlılığının belirtilerini incelemek zorundayız. Çünkü tamamen göz ardı ediliyorlar... Yaptığımız çalışmayla bir sorun olduğunu göstermek istedik. Ancak yapılacak tedavi ve programların finansal desteğe ihtiyacı var” dedi.

Kokain bağımlılığının beyin üzerindeki etkisini inceleyen araştırma, dün Molecular Psychiatry dergisinde yayımlandı.