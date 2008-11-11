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Sağlık

Kokain bağımlılığı yapan gen bulundu

670 kokain bağımlısının katıldığı araştırmada, bağımlıların yarısının değişime uğramış CAMK4 genine sahip olduğu görüldü

11 Kasım 2008 02:00

670 kokain bağımlısının katıldığı araştırmada, bağımlıların yarısının değişime uğramış CAMK4 genine sahip olduğu görüldü.

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Almanya’nın Mannheim kentindeki Ruh Sağlığı Enstitüsü’nden Rainer Spanagel’in başkanlığında yapılan araştırma, kokain bağımlılarının değişime uğramış bu gene sahip olma oranının hiç kokain kullanmayanlara göre yüzde 25 fazla olduğunu gösterdi.
Spanagel’e göre bu değişime uğramış geni taşıyanların kokain bağımlısı olma ihtimali daha yüksek.

670 kokain bağımlısının katıldığı araştırmada, bağımlıların yarısının değişime uğramış CAMK4 genine sahip olduğu görüldü.

Bu genin bulunması henüz kokain bağımlığının tedavisinde yol gösterecek olmasa da, bilim adamları “keşfin” kokain kullanmaya başladıktan sonra uyuşturucuyu bırakmakta sorun yaşayabileceklerin belirlenmesine ışık tutabileceğini umuyor.

Araştırma, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin (PNAS) dergisinde yayımlandı.

(AA)

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