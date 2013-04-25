T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kök hücreyi beyin hücresine dönüştürmenin yöntemi keşfedildi

Yöntem sayesinde hasar görmüş sinirler, kişinin kendi kök hücresi ile tedavi edilebilecek

25 Nisan 2013 17:19

ABD'li bilim adamları kök hücreyi beyin hücresine dönüştürmenin yolunu buldu.

California Üniversitesi'nden Richard Lerner liderliğinde yapılan araştırmada kemik iliğinden alınan kök hücreye spesifik bir antikor enjekte edilerek kök hücre beyaz kan hücresine dönüştürüldü.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Prof. Dr. Lerner, 'Yöntem sayesinde kişinin kendi kök hücresinden dönüştürülen beyin hücreleri sayesinde hasar görmüş sinirleri onarabileceğiz' dedi.

Genetik araştırmalar antikor ile kök hücreden oluşturulan sinir hücresinin beyinde aktif olarak gelişebileceğini gösterdi. Teknolojinin hayvan testlerinin ardından ardından insanlar üzerinde deneneceği bildirildi.

ETİKETLER

kök hücrebeyin hücresiabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24