Kök hücreyi beyin hücresine dönüştürmenin yöntemi keşfedildi

ABD'li bilim adamları kök hücreyi beyin hücresine dönüştürmenin yolunu buldu.
California Üniversitesi'nden Richard Lerner liderliğinde yapılan araştırmada kemik iliğinden alınan kök hücreye spesifik bir antikor enjekte edilerek kök hücre beyaz kan hücresine dönüştürüldü.
İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Prof. Dr. Lerner, 'Yöntem sayesinde kişinin kendi kök hücresinden dönüştürülen beyin hücreleri sayesinde hasar görmüş sinirleri onarabileceğiz' dedi.
Genetik araştırmalar antikor ile kök hücreden oluşturulan sinir hücresinin beyinde aktif olarak gelişebileceğini gösterdi. Teknolojinin hayvan testlerinin ardından ardından insanlar üzerinde deneneceği bildirildi.