Kök hücreden nefes borusu nakli yapıldı

İspanya’da doktorlar, bir kadına ameliyatla kendi kök hücrelerinden laboratuvarda ‘yetiştirilmiş’ nefes borusu naklini gerçekleştirdiler.



Vücudun organı reddetmesi riski nedeniyle bu tür nakiller şu ana kadar çok az yapılabiliyordu. Ancak geliştirilen son teknik, vücudun organ reddetmesini önleyici ancak zararlı olma potansiyeli olan ilaç kullanımına gerek bırakmıyor.



Lancet dergisindeki haberde, beş ay önce yapılan ameliyattan bu yana hastanın sağlığının mükemmel olduğu kaydedildi.



İki çocuk annesi 30 yaşındaki Claudia Castillo, nefes borusunda hasar bırakan tüberküloz hastalığı geçirmişti. Hastanın akciğerinin kurtarılabilmesi için ameliyata gerek duyuluyordu.



Doktorlar, yeni bir nefes borusu (trakea) üretebilmek için yakın tarihte ölmüş bir hastanın nefes borusunu aldılar.



Güçlü kimyasal maddeler ve enzimlerle donörün nefes borusu ‘arındırıldı’ve geriye yalnızca life benzer protein kollajeninden oluşan dokular kaldı.



Bu temel üzerinde, Claudia Castillo’nun kendi hücreleri çoğaltıldı ve böylece hastanın hasarlı sol bronşuna nakledildi.



Castillo’nun kendi hücrelerinin kullanılmasıyla, hastanın vücudu, nakledilen nefes borusunu kendisine ait bir parça olarak algıladı ve reddetmedi.



Ameliyat öncesinde hastadan iki tip kök gücre alındı. Bunlardan biri kendi nefes borusundaki hücreler, diğeri de iliğinden alınan hiç olgunlaşmamış hücrelerdi. Bu hücreler, normalde nefes borusunu çevreleyen hücreler şeklinde geliştirildi.



Laboratuvarda özel bir bio-reaktörde dört gün boyunca ‘yetiştirilen’ ve yeni kök hücrelerle kaplanan, ama aslında donörden alınma nefes borusu, böylece, hastaya nakledilmek üzere hazır hale geldi.



Ameliyatın son derece başarılı olduğu ve nakilde yalnızca dört gün sonra kimlik değiştirmiş nefes borusunun, bitişiğindeki, soluk alma işlevi gören diğer bronşlardan neredeyse ayırt edilemez olduğu kaydedildi.



Bir ay sonra hastaya yapılan biyopsi, nakledilen organın kendi kan dolaşımını geliştirdiğini ortaya koydu.



Barselona Kliniği’ndeki ameliyatı gerçekleştiren cerrah Prof. Paolo Macchiarini, “Çok korkuyordum. Bu nakilde önce bu tip çalışmayı yalnızca domuzlar üzerinde yapmıştık” dedi.



Ameliyattan dört ay sonra, hastada herhangi bir ret belirtisi görülmediği ve bundan sonra da böyle bir olumsuz gelişme beklenmediği belirtildi.



Bugün normal bir hayat sürdürüen Claudia Castillo, soluksuz kalmadan iki kat merdiven çıkabiliyor.



Nakil için kök hücrelerin ‘yetiştirilmesine’ yardımcı olan Bristol Üniversitesi’nden Prof. Martin Birchall, bu ameliyatın, çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Prof. Birchall, 20 yıl içinde, nakledilen hemen her organın bu yöntemle ‘yaratılabileceğini’ kaydetti.

