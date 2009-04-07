Kök hücre tedavisinde sevindirici gelişme

Ameliyat ve ilaç tedavisine gerek kalmayacak

Mıknatıslar kullanımda

Beş yıl içinde insanlarda denenecek

Kalça tedavisinde kök hücreler kullanılıyor

İngiltere’nin Keele Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, kök hücre tedavisinde çığır açacak yeni bir tedavi yöntemini test ediyor.Britanya Ulusal Kök Hücre Konferansı'nda duyurulan yöntemle, daha önce ameliyatla ilgili dokulara yerleştirilen kök hücreler, basit bir iğne ile vücuda enjekte edilecek ve buradan mıknatıslar yardımıyla iyileştirilmesi gereken dokulara taşınacak.Fareler üzerinde gerçekleştirilen testlerde, bu yöntemle kök hücrelerin kemik ve kıkırdak dokulara taşınması ve bu dokularda sağlıklı hücrelerin gelişimi sağlandı.Denemeler başarılı olursa artık kök hücre tedavilerinde kapsamlı ameliyatlara ya da ağır ilaçlara gerek kalmayacak.Tedavide kullanılan kök hücreler, hastanın kendi kemik iliğinden alınacak. Bu kök hücrelere laboratuvarlarda, minyatür mıknatıs parçaları eklenecek.Yeni yöntemde kök hücrelere nano mıknatıslar yerleştirilecek.Yeni yöntemde kullanılacak nano mıknatıslar, hali hazırda ABD’deki MR taramalarından sağlıklı sonuç alınabilmesi için kullanılıyor.Yapılması gereken bu mıknatısların yerleştirildiği kök hücrelerin hedef dokuya taşınması ve burada kök hücrelerin harekete geçirilmesi olacak. Böylelikle ameliyat ya da ek bir ilaca gerek kalmadan tedavi tamamlanacak.Araştırma ekibinde yer alan Profesör Alicia El Haj, asıl hedeflenenin kıkırdak ve kemik dokularının tamiri olduğunu söyledi. Bunu farelerde başardıklarını belirten El Haj, yeni testlerin keçiler üzerinde yapılacağını açıkladı.Profesör El Haj’a göre ‘Magnecell’ olarak patent alınan yeni tedavi yöntemi beş yıl içinde insanlarda test edilebilecek.Keele Üniversitesi’ndeki çalışmalar devam ederken, Southampton Üniversitesi’nde, kalça eklemi problemi yaşayan dört hasta, yalnızca kök hücre tedavisiyle sağlıklarına kavuştu.Hastaların kalça eklemleri, kendi kemik iliklerinden alınan kök hücrelerle yenilendi. Bu tedavi sırasında, standart olarak kullanılan metal tabakalar ya da miller kullanılmadı.